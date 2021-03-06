Son dakika: Yemen'in Taiz ilinde Husilerin patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlediği saldırıda 1 asker öldü
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Son dakika: Yemen'in Taiz ilinde Husilerin patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlediği saldırıda 1 asker öldü

06.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:20
Son dakika: Yemen'in Taiz ilinde Husilerin patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlediği saldırıda 1 asker öldü

Son dakika gelişmesine göre Yemen'de İran destekli Husilerin, Taiz ilinde askeri eğitim kampına bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 asker öldü, 14'ü yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin, Taiz ilinde askeri eğitim kampına bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 asker öldü, 14'ü yaralandı.

Hükümete bağlı askeri polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Taiz'e bağlı Eş-Şemayeteyn ilçesinde hükümet güçlerine ait askeri bir kampa Husiler tarafından İHA'yla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Husilere ait İHA'nın düşürülmesiyle patlayıcıların infilak ettiği ve 1 askerin öldüğü, 14 askerin yaralandığı bilgisi verildi.

Husilerden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in en büyük kenti olan Taiz'de, hem Husilerin hem de hükümet güçlerinin kontrol alanları bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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