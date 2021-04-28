Son dakika: Yemen'in Marib kentinde Husilerle girilen çatışmada üst düzey askeri bir yetkili hayatını kaybetti
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Son dakika: Yemen'in Marib kentinde Husilerle girilen çatışmada üst düzey askeri bir yetkili hayatını kaybetti

Son dakika: Yemen'in Marib kentinde Husilerle girilen çatışmada üst düzey askeri bir yetkili hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda, hükümet tarafından üst düzey askeri bir yetkilinin öldüğü belirtildi.

Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda, hükümet tarafından üst düzey askeri bir yetkilinin öldüğü belirtildi.

Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen halkına, yönetimine ve Silahlı Kuvvetlere, Subay İşleri Dairesi Müdürü Tuğgeneral Abdulgani Muhammed Selman'ın şehadeti nedeniyle başsağlığı diliyoruz." denildi.

Açıklamada Husilere işaret edilerek, "Selman'ın isyancı ve terörist milislere karşı ulusal görevini yerine getirdiği ve ülkesini savunduğu bir sırada öldürüldüğü" bilgisi verildi.

Açıklamada saldırıya ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, hükümete yakın askeri bir kaynak, tuğgeneral Selman'ın, Marib ilinde çıkan çatışma neticesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Husiler, son günlerde Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını arttırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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