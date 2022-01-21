Son dakika: Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü...

Edinilen son dakika haberine göre Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.