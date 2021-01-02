Son Dakika | Yemen'in Hadramevt kentinde terör örgütü El Kaide'ye operasyon
Son dakika gündem haberi: Yemen güvenlik güçlerinin ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyon kapsamında bazı terör örgütü El Kaide militanları gözaltına alındı.
Yemen güvenlik güçlerinin ülkenin doğusunda yürüttüğü operasyon kapsamında bazı terör örgütü El Kaide militanları gözaltına alındı.
Hadramevt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimlerinin Hadramevt ilinin Ed-Dalia ve Devan ilçesinde yürüttüğü operasyon kapsamında El Kaide militanlarının gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, operasyonların 4 saat sürdüğü, güvenlik güçleriyle El Kaide militanları arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.
Açıklamada, operasyonlar sırasında patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani