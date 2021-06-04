Son dakika! Yemen hükümetinin izin vermesinin ardından 2 petrol gemisi Hudeyde Limanı'na ulaştı

Son dakika habere göre Yemen'de İran destekli Husiler, 2 petrol gemisinin, ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını belirtti.

Yemen'de İran destekli Husiler, 2 petrol gemisinin, ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını belirtti.

Husilerin kontrolündeki Yemen Kızıldeniz Limanlar Kurumu Başkan Yardımcısı Yahya Abbas Şerefeddin, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Şerefeddin, biri 28 bin 378 ton dizel, diğeri 24 bin ton mazot taşıyan 2 geminin Hudeyde Limanı'na ulaştığını kaydetti.

Yemen hükümeti 1 Haziran'da, petrol ve türevlerini taşıyan gemilerin, İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, mayıs ayı sonunda, Husilerle başkent Sana'da gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde düzenlediği basın toplantısında, Yemenlilerin gıda ve temel ihtiyaç maddelerine erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde zaman zaman yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler ise hükümet ve Arap koalisyonunu, petrol gemilerinin Hudeyde Limanına girişine engel olmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu