Son dakika... Yemen hükümeti, Suriye ve İran'da 3 Husi liderinin peşine düştü

Son dakika haberine göre Yemen hükümeti, diplomat kimliğiyle İran ve Suriye'de bulunan Husi liderlerinden 3'ünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yemen hükümeti, diplomat kimliğiyle İran ve Suriye'de bulunan Husi liderlerinden 3'ünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Husi lidere yönelik İnterpolden acil tutuklama kararı çıkartmak için işlemlere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, diplomat kimliğini kullanan 3 kişinin Husilerin İran'daki Elçisi İbrahim el-Deylemi, Şam eski ve yeni elçileri Naif el-Kanis ve Abdullah Sabri olduğu kaydedildi.

Uzman hukukçu Hail el-Hilali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin, temelde Husilerin diplomatik faaliyetlerini kuşatma altına almaya çalıştığını ifade etti.

Hilali, hükümetin bu konuda başarı ihtimalinin düşük olduğuna dikkati çekerek bu kişilerin yakalanmalarının, Yemen hükümetiyle iş birliği bulunan ülkelere geçmeleri durumuna bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız