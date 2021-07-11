Son dakika! Yemen hükümet güçleri, askeri operasyon düzenledikleri Beyda kentinde bir ilçeyi Husilerden geri aldı

Edinilen son dakika haberine göre Yemen hükümet güçleri, Beyda kentinde yürüttükleri geniş çaplı askeri operasyon kapsamında Es-Savmea ilçesinde kontrolü sağladı.

Yemen hükümet güçleri, Beyda kentinde yürüttükleri geniş çaplı askeri operasyon kapsamında Es-Savmea ilçesinde kontrolü sağladı.

Beyda Valisi Nasır es-Sevadi yaptığı yazılı açıklamada, Husilerle Savmea ilçesinde çatışmalar yaşandığını belirtti.

Sevadi, çatışmalar sonucu ilçenin Husilerden geri alındığını, ilçede tamamen kontrolün sağlandığını ve güvenliğin emniyet birimlerine devredildiğini ifade etti.

Vali, askeri operasyon kapsamında kent merkezine doğru yaklaşıldığını aktardı.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümet güçleri, 2 Temmuz'da "Parlayan Yıldız" (En-Necm es-Sakıb) adı altında Beyda kentini Husilerden almak için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran