Son dakika! Yemen'deki Husilerin BMGK tarafından terör örgütü kabul edilmesine İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak kabul etmesinin bu ülkedeki barış sürecini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, BMGK'nın Husiler aleyhinde aldığı karara ilişkin açıklama yaptı.

Karara tepki gösteren Hatibzade, "Maalesef saldırgan koalisyon ülkelerinin lobi faaliyetlerinin etkisi altında alınan bu karar, siyasi süreci yeniden başlatmaya yönelik mevcut çabaların aksine barış süreci için olumsuz sonuçlar doğuracak ve çatışmanın taraflarının pozisyonlarını birbirlerinden daha da uzaklaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

BMGK, İngiltere'nin sunduğu tasarıyı dün kabul ederek, Yemen'deki Husi milisleri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.

Kabul edilen tasarıda ayrıca Husilere yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarının süresi de uzatılmıştı.