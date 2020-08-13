Son dakika! Yemen'deki Etiyopyalı sığınmacılar iki ateş arasında can veriyor
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Son dakika! Yemen'deki Etiyopyalı sığınmacılar iki ateş arasında can veriyor

Son dakika haberi... Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'deki Etiyopyalı sığınmacıların İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan tarafından farklı bahanelerle öldürülüp ağır baskılara maruz kaldıklarını açıkladı.

Son dakika! Yemen'deki Etiyopyalı sığınmacılar iki ateş arasında can veriyor
13.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:53

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'deki Etiyopyalı sığınmacıların İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan tarafından farklı bahanelerle öldürülüp ağır baskılara maruz kaldıklarını açıkladı.

HRW, kendi internet sitesinden yayınladığı "Yemen: Husiler Etiyopyalıları öldürüp sınır dışı ediyor" başlıklı açıklamada, iç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'e kaçak yollarla gelen Etiyopyalı sığınmacıların maruz kaldığı tehlikelere değindi.

Açıklamada, Yemen'in orta ve kuzey kesimini elinde tutan Husi yönetiminin, Nisan 2020'dan bu yana yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bahane edip onlarca sığınmacıyı öldürdüğü ya da Suudi Arabistan sınırına doğru zorla sürdüğü ifade edildi.

Sınıra sürülen sığınmacıların daha sonra Suudi Arabistan sınır muhafızlarının ateşine maruz kaldığına yer verilen açıklamada, ateş sonucu onlarca Etiyopyalı sığınmacının hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de canını kurtarmak için dağlık alanlara kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen sığınmacılar, günlerce susuz ve yiyeceksiz dağlarda kaldıktan sonra Suudi Arabistan yetkililerin ülkeye girişlerine izin verdiğini ancak bu sefer de herhangi bir hukuki itiraz hakkı verilmeden tutuklanıp ülkelerine gönderildiklerini, keyfi olarak hijyenik olmayıp ihlallerin yaşandığı gözaltı merkezlerine kapatıldıklarını kaydetti.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu halen yüzlerce sığınmacının sınırdaki dağlık bölgede mahsur kalmış olabileceği düşünülüyor.

Yemen'deki sığınmacıların yüzde 90'ı Etiyopyalı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre sadece 2019'da Yemen'e yaklaşık 140 bin sığınmacı geldi.

HRW'nin göre de Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçmek isteyen sığınmacıların yüzde 90'ı Etiyopyalı.

Etiyopyalı sığınmacılar, uzun yıllardır, ülkelerindeki ekonomik zorluk, kuraklık, insan hakları ihlalleri gibi farklı gerekçelerle ilk önce teknelerle Kızıl Deniz üzerinden Yemen'e ve ardından kara sınırın dan kaçak olarak Suudi Arabistan'a geçiyor.

HRW, sığınmacıların bu tehlikeli yolculuk sırasında insan kaçakçıları ve Yemenli yetkililerin alıkoyma, tutuklanma, işkence ve ailelerinden fidye isteme gibi farklı kötü muamelelere maruz kaldığını bildiriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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