Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası
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Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası

18.11.2020 02:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 02:32
Son dakika! Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden Ebyen'deki çatışmalarda 40 asker öldü iddiası

Son dakika haberi... Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen'de hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 40 askerin öldüğünü iddia etti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen'de hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 40 askerin öldüğünü iddia etti.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen ordusuna bağlı güçlerin son 48 saat içinde büyük yenilgiye uğradığını ve çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.

Nakib, GGK ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 40 askerin öldüğünü dile getirdi.

Yemen ordusundan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bakanlıkların eşit bir şekilde paylaşılması temeline dayanan yeni hükümet için istişareler devam ederken GGK ile hükümet güçleri arasında Ebyen'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan Gözlemciler Komitesi, Ebyen'de hükümet güçleriyle GGK arasındaki çatışmaların durması için çalışmalar yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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