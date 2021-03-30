Son Dakika | Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi
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Son Dakika | Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
Son Dakika | Yemen'de son iki günde Kovid-19'dan 31 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberi: Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 31 kişi daha hayatını kaybetti.

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Yemen'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son iki günde 31 kişi daha hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 214 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son iki günde 31 kişinin daha vefat etmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 882'ye, vaka sayısının da 4 bin 247'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1667 olduğu ifade edildi.

Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde son günlerde ölü ve vaka sayısında ciddi artış kaydedildiği vurgulandı.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, Kovid-19 salgınına ilişkin söz konusu rakamların Husilerin kontrolündeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

Husilere bağlı sözde hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 15 Mart'ta kontrolleri altındaki sağlık kuruluşlarına gönderdiği talimatta, çok sayıda Kovid-19 vakasının tespit edildiğine dikkati çekerek, ilerleyen günlerde karşılaşılacak yüksek vaka sayısı için hazırlık yapılması uyarısında bulunmuştu.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buheybih de 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Arap ülkelerindeki mevkidaşlarına "Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklara karşı Yemen'e destek olmaları" çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak ise Yemen'de bu ay tespit edilen Kovid-19 vakalarının geçen aya göre yüzde 50 arttığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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