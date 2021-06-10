Son dakika: Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarla çok sayıda Husi milis öldürüldü
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Son dakika: Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarla çok sayıda Husi milis öldürüldü

Son dakika: Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarla çok sayıda Husi milis öldürüldü
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentinde İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentinde İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldürüldüğünü açıkladı.

Yemen ordusu basın ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cevf iline bağlı El-Hazm kentindeki El-Hancer cephesinde ordu güçleri ile Husi milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ordu güçlerine hava desteği verdiği kaydedilen açıklamada, Hancer cephesinde birçok bölgede Husi milislerin hava saldırılarıyla hedef alındığı dile getirildi.

Açıklamada, çok sayıda Husi milisin öldürüldüğü ve Husilere ait mühimmatın yok edildiği aktarıldı.

Yemen ordusu Hancer cephesinde ilerleme kaydetti

Öte yandan, Yemen Eş-Şebab televizyon kanalına konuşan Yemen ordusu Hancer Cephesi Komutanı Faysal Mervasi, Hancer cephesinde yeni bölgelerinin Yemen ordusu tarafından kontrol altına alındığını söyledi.

Mervasi, Husilerin önde gelen bir komutanı ve çok sayıda Husi milisin çatışmalarda öldürüldüğünü ifade etti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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