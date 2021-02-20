Son Dakika | Yemen'de ordu birlikleriyle çıkan çatışmalarda Husilerden 24 milis öldü
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Son Dakika | Yemen'de ordu birlikleriyle çıkan çatışmalarda Husilerden 24 milis öldü

20.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:58
Son Dakika | Yemen'de ordu birlikleriyle çıkan çatışmalarda Husilerden 24 milis öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen'de İran destekli Husiler, hükümete bağlı ordu güçleriyle çıkan çatışmalarda 24 milisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümete bağlı ordu güçleriyle çıkan çatışmalarda 24 milisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere ait SABA ajansında yer alan habere göre, Yemen ordusu ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle çıkan çatışmalarda ölen ikisi üst düzey 24 milis için Sana'da cenaze töreni düzenlendi.

Söz konusu kişilerin nerede hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi verilmezken konuyla alakalı Yemen hükümeti tarafından da açıklama yapılmadı.

Öte yandan Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, kendilerine bağlı El-Mesire kanalında yer alan açıklamasında, "Marib'de Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinin saldırıları karşısında mücadeleyi sürdüreceklerini" ifade etti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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