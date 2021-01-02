Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı

02.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:12
Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'de İran destekli Husiler tarafından bir düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'de İran destekli Husiler tarafından bir düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.
Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'de İran destekli Husiler, bir düğün salonuna saldırı düzenledi. Yetkililer, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin yaralandığını açıkladı. Ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi.
(İHA)

Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Nuri Yaşar Güler Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Metin Oktay Fatih Terim Güven Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 12:11:43. #1.14#
title