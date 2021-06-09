Son dakika! Yemen'de çocuklar Husilerin saldırısını protesto etti
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Son dakika! Yemen'de çocuklar Husilerin saldırısını protesto etti

Son dakika! Yemen'de çocuklar Husilerin saldırısını protesto etti
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Yemen'in Marib kentinde çocuklar, İran destekli Husi milislerinin bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği ve ikisi çocuk 21 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etti.

Yemen'in Marib kentinde çocuklar, İran destekli Husi milislerinin bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği ve ikisi çocuk 21 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etti.

Marib Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilerin saldırısı onlarca çocuk tarafından Marib Eğlence Parkı'nda protesto edildi.

Olayda yanarak ölen Liyan bebeğin fotoğrafını taşıyan çocuklar, aileleriyle birlikte yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Husi milisler 6 Haziran akşamı, Marib kentindeki bir akaryakıt istasyonuna saldırı düzenleyerek ikisi çocuk 21 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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