Son dakika! Yemen'de çocuklar Husilerin saldırısını protesto etti

Gelen son dakika haberine göre Yemen'in Marib kentinde çocuklar, İran destekli Husi milislerinin bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği ve ikisi çocuk 21 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etti.