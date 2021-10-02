Son Dakika | Yemen'de BAE destekli güçlerle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk 3 kişi öldü - Haberler
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Son Dakika | Yemen'de BAE destekli güçlerle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk 3 kişi öldü

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Son Dakika | Yemen'de BAE destekli güçlerle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk 3 kişi öldü

Son dakika haberi... Yemen'in geçici başkenti Aden ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam el-Emni güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in geçici başkenti Aden ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam el-Emni güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hizam el-Emni güçlerinin, Aden'e bağlı Krater kentinin Et-Tavile semtine baskın düzenlemesi sonucu silahlı gruplarla arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, her iki taraftan da yaralananlar oldu. Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan bazı sivillerin de yaralandığı aktarıldı.

Hizam Emni güçlerinin bölgeye girişleri kapattığı ve çatışmalar nedeniyle bölge sakinlerinin olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtildi.

GGK'ya bağlı Hizam Emni güçleri, 10 Ağustos 2019'da Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Yemen'de BAE destekli güçlerle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk 3 kişi öldü - Haberler
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