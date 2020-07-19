Son dakika... Yemen Başbakanı, Mısırlı mevkidaşı ile Riyad Anlaşması'nı görüştü
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Son dakika... Yemen Başbakanı, Mısırlı mevkidaşı ile Riyad Anlaşması'nı görüştü

Son dakika güncel haberine göre Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ile Riyad Anlaşması'nı ele aldı.

Son dakika... Yemen Başbakanı, Mısırlı mevkidaşı ile Riyad Anlaşması'nı görüştü
19.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:50

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ile Riyad Anlaşması'nı ele aldı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Yemen Başbakanı Abdulmelik, Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi ve yeni bir hükümet oluşturulması çerçevesindeki görüşmelerle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Mısır ziyareti kapsamında Medbuli ile bir araya geldi.

Abdulmelik, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Mısırlı mevkidaşıyla Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması ve barış meselesini ele aldıklarını aktardı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Abdulmelik, bu görüşmelerin gelecek toplantıların başlangıcı olacağını belirtti.

Mısır Başbakanı Medbuli ise Yemenli mevkidaşının, ülkesinin yeniden imarı için kendilerinden destek istediğini kaydetti.

Yemen'e Arap olmayan ülkelerden yapılan bölgesel tüm müdahalelerin Mısır tarafından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Medbuli, bu durumun ülkenin istikrarını sarstığını ifade etti.

Medbuli ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'in istikrarı için sarf ettiği çabayı takdir ettiğini belirtti.

Mısır hükümetinden gün içerisinde yapılan yazılı açıklamada, Yemen Başbakanı Abdulmelik'in beraberinde bakanlar ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle 3 günlük ziyaret kapsamında Kahire'ye ulaştığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi amacıyla istişare görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren Riyad Anlaşması imzalanmıştı ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı. Taraflar, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması konusunda birbirlerini suçluyor.

GGK 26 Nisan'da, ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmişti. Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer ise yaptıkları açıklamalarda özerklik ilanını reddederek Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

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