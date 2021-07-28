Son dakika! Yemeksepeti çalışanları iWallet ile harcadıkça kazanıyor
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Son dakika! Yemeksepeti çalışanları iWallet ile harcadıkça kazanıyor

Son dakika! Yemeksepeti çalışanları iWallet ile harcadıkça kazanıyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Yemeksepeti, çalışanlarının kullanımına sunduğu yeni iWallet uygulamasıyla personelin yan hak bütçelerini dilediklerince harcamalarına olanak tanıyor.

Yemeksepeti, çalışanlarının kullanımına sunduğu yeni iWallet uygulamasıyla personelin yan hak bütçelerini dilediklerince harcamalarına olanak tanıyor.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artıracak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirketin çalışanlarının kullanımına sunduğu yeni iWallet uygulaması, personelin yan hak bütçelerini dilediklerince harcamalarına olanak tanıyor. Tamamen dijital bir cüzdan olma özelliği taşıyan iWallet çalışanlara birçok farklı kategoride harcadıkça puan kazanma dahil olmak üzere 20 binin üzerinde fiziksel ve online mağazada alışveriş imkanı sunuyor.

Yemeksepeti çalışma deneyimini daha da zenginleştiren program kapsamında çalışanların iWallet uygulamalarına her yıl belirli bir miktarda ödül puan yükleniyor.

Çalışanlar bu puanları birçok perakende mağazası, akaryakıt istasyonu, yapı market, süpermarket, kitapçı, teknoloji marketi ve diğer mağazalarda online ve fiziksel olarak kullanabiliyor. Çalışanlar ayrıca diledikleri takdirde iWallet uygulamasına kredi kartlarıyla yükleme yapabiliyor ve yüklenen puanları bitse bile harcadıkça kazanmaya devam edebiliyor.

"Çalışanlarımıza en iyi şartları sunmak için hiçbir adımdan kaçınmıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Yemeksepeti İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İlke Şentürk Öksüz, şirket olarak sürekli kendini yenileyen, dijital yenilikleri takip eden ve inovatif bir kültüre sahip olduklarını bildirdi.

Başarının ancak mutlu çalışanlarla sağlanabileceğini bildiklerini kaydeden Öksüz, şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışanlarımıza en iyi çalışma şartları ve ek imkanlar sunmak için hiçbir adımdan kaçınmıyoruz. Yeni iWallet uygulamamız bunun güzel bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni uygulamayla çalışanlarımız kendilerine tanınan yan hakları daha iyi kullanabilme imkanı buluyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızı kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yenilikçi, data odaklı, güçlü ve sürdürülebilir bir işveren markası olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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