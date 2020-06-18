Son Dakika | Yem yüklü TIR, kümesin üzerine devrildi; 7 tavuk telef oldu Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, rampada frenleri tutmayan yem yüklü TIR, yol kenarındaki kümesin üzerine devrildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, rampada frenleri tutmayan yem yüklü TIR, yol kenarındaki kümesin üzerine devrildi. Yıkılan kümesin duvarlarının altında kalan 7 tavuk, telef oldu.

Kaza, öğle saatlerinde, Hacı Osman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Rampadan inen Mehmet K. yönetimindeki 54 SF 850 plakalı yem yüklü TIR, frenlerin tutmaması sonucu hızla yokuş aşağı inmeye başladı. Kontrolden çıkan TIR, Mustafa Yadigar'a ait evin bahçesinde bulunan kümesin üzerine devrildi. TIR sürücüsü Mehmet K., kazadan yara almadan kurtuldu. Evin bahçe duvarı, bahçedeki fırın ve kümes yıkılırken, yem dolu çuvallar ise yola saçıldı. Yıkılan kümesin duvarlarının altında kalan 7 tavuk, telef oldu. Kazanın bulunduğu bölgeye gelen başka araca yem dolu çuvallar, yüklenirken, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA