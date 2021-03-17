Son dakika: Yeğenini kurtarmak isteyen müezzini öldüren şahsa 11 yıl 7 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Yeğenini kurtarmak isteyen müezzini öldüren şahsa 11 yıl 7 ay hapis

17.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:57
Son dakika: Yeğenini kurtarmak isteyen müezzini öldüren şahsa 11 yıl 7 ay hapis

Son dakika 3. sayfa haberi... Sokak ortasında karısını darp etmesine engel olmak isteyen müezzini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sokak ortasında karısını darp etmesine engel olmak isteyen müezzini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada konuşan müezzinin yeğeni, "Araya girmese Jiyan beni öldürecek" dedi.

Olay, 31 Mayıs 2019 gecesi İzmit Fevziye Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziye Camisi'nin müezzini Mübarek Bağcıer, yeğeninin kocası Jiyan Ejderoğlu tarafından sokak ortasından darp edildiğini görünce araya girmeye çalıştı. Bu esnada Bağcıer ve Ejderoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Erderoğlu yanında getirdiği bıçakla Bağcıer'i bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Müezzin Bağcıer'i hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bağcıer, tedavisinin 3. gününde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erderoğlu ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Ben sadece kendimi savundum"

'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' ve 'tehdit' suçundan yargılanan Jiyan Erderoğlu, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Jiyan Ejderoğlunun eski eşi Yonca Bağcıer, kayınvalidesi Vildan Bağcıer, taraf avukatları ve sanık Jiyan Erderoğlu yer aldı. Mahkeme heyeti tarafından söz verilen Erderoğlu, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Mübarek benden sonra olay yerine geldi. Pişmanım, ben sadece kendimi savundum" dedi.

"Araya girmese Jiyan beni öldürecek"

Olay tarihinden önce tehdit edildiklerini söyleyen Vildan Bağcıer, "Olay tarihinde Mübarek araya girmese Jiyan beni öldürecek, bir kadın cinayeti daha meydana gelecekti" diye konuştu.

"11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası"

Mahkeme heyeti, sanık Mübarek Ejderoğlu hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Yonca ve Vildan Bağcıer'e 'tehdit' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SEMRA: bir insanın toprağa gömüyorsunuz ve sadece 11 yılmı alıyor içerdede indirim alır birşey olur 5-6 yılla çıkar ne adalet ama
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yeğenini kurtarmak isteyen müezzini öldüren şahsa 11 yıl 7 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:25:13. #1.14#
title