Son dakika... YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim"

Son dakika haberi... YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim" Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda YDT Türkiye birincisi Niğde'nin Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen oldu.

Son dakika... YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen:
27.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:26

YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim"

NİĞDE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda YDT Türkiye birincisi Niğde'nin Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen oldu. Birinci olan Eren Şen'in hedefi ise Elektrik Elektronik Mühendisi olmak. Annesi öğretmen, babası da mühendis olan Türkiye birincisi Eren Şen; "Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim" dedi.

YDT Türkiye birincisi olan Eren Şen'i İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar makamında ağırladı. Öğrenciye cumhuriyet altını ve plaket veren Yaşar, Eren Şen'in başarısıyla Niğde'yi gururlandırdığını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Yaşar; "Niğde'miz geçmişten bu yana eğitim öğretim konusunda hep 'aydınlar kenti' olarak anılmaktaydı. Üniversite sınavında biz aydınlar kenti olmayı sürekli tescilledik. Geçtiğimiz yıllarda bir öğrencimiz Türkiye birincisi olmuştur. Biz her sene bir birinci çıkaracağız diye beklerken sağ olsun Eren Şen öğrencimiz bize bu huzuru yaşattı. Kendisine teşekkür ederim. Bizleri gururlandırdı. Dilde Türkiye birincisi TYT'de Türkiye 6'ncısı sayısalda da Türkiye 21'incisi olarak bizi gururlandırdı, ilimizi gururlandırdı" dedi.

Üzerinde emeği olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Eren Şen ise; "Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim. Herkesin kendi çalıma yöntemini bulması lazım. Ben kendiminkini bulduğum için başarılı olduğumu kanaatindeyim. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okumak istiyorum" diye konuştu.

Anne Naile Şen ise; "Oğlum çocukluğundan beri planlı program bir çalışma içerisindeydi. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederim. Tüm okullara mutlulukla gitti, sevgiyle gitti. Öğretmenlerimiz büyük emek verdi ve emeklerinin karşılığını aldılar" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı 3. Sayfa
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin Güncel
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3....
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mensur Işık İlhan Cihaner Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Kerem Bursin Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika... YDT Türkiye Birincisi Niğdeli Eren Şen: "Emeğimin karşılığını aldığım kanaatindeyim" - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 19:09:07. #1.15#
title