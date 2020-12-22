Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
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Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler

22.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:23

Son dakika haber... Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler Aracın arkasına bağladıkları aparatın üzerinde dakikalarca kaydılar Normalde bu aylarda metrelerce kar olması gereken Gümüşhane'nin ünlü Kazıkbeli yaylasında kar olmayınca vatandaşlar araçla ulaşabildikleri yaylada arazi aracının...

Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler

Aracın arkasına bağladıkları aparatın üzerinde dakikalarca kaydılar

GÜMÜŞHANE - Normalde bu aylarda metrelerce kar olması gereken Gümüşhane'nin ünlü Kazıkbeli yaylasında kar olmayınca vatandaşlar araçla ulaşabildikleri yaylada arazi aracının arkasına bağladıkları aparatla karın tadını çıkardılar.

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırlarında, denizden 2 bin 320 metre yükseklikte yer alan, yaz aylarında onbinlerce insanın akın ettiği ve Türkiye'nin en bilinir yaylaları arasında yer alan Kazıkbeli Yaylası'na Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen araçla ulaşılabiliyor.

Normal dönemlerde metrelerce kar kütlelerinin olduğu yaylada havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar arazi tipi araçlarla çıktıkları yaylada aracın arkasına bağladıkları aparatın üzerinde yaylayı gezerek çocuklar gibi eğlendi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve binlerce kez izlenip binlerce yorum alan video "Kazıkbeli yaylasında kayak kreasyonu devam ediyor" diyerek vatandaşların beğenisine sunulurken, araç arkasındaki aparatın üzerinde çocuklar gibi eğlenen Bedrettin ve Emin Gündoğdu kardeşler "muhabbet olsun" diye bu işi yaptıklarını söyledi.

Yaylada aracın sağa sola yaptığı manevralarla zaman zaman düşme tehlikesi de geçiren Gündoğdu kardeşler "Maksat muhabbet olsun. Bu mevsimde karın az olması, ortamın müsait olmasından dolayı böyle bir etkinlik yaptık. Bu mevsimde normalde yolların kapalı olması gerekiyor. Şimdi kar yok onun için orada ortam müsaitti" dedi.

Aracın teybinden çalan Karadeniz müziği eşliğinde iki kafadar dakikalarca bu etkinliği sürdürdü.

Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Yaylaya yağan karı fırsat bildiler, çocuklar gibi eğlendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN

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