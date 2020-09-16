Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

Son dakika haberleri: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetiştiTUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde kaldığı yaylada hayvanların otlattığı sırada fenalaşan Kahraman Şirin (56), Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti
16.09.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:36

Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde kaldığı yaylada hayvanların otlattığı sırada fenalaşan Kahraman Şirin (56), Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçesindeki Eğribele Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada hayvanlarını otlatan Kahraman Şirin, rahatsızlık geçirdi. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine yapılan ihbarın ardından Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatılyla gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nazımiye ilçemiz Eğribelen Yaylası bölgesinde, Kahraman Şirin isimli vatandaşımızın rahatsızlandığı yönünde bilgi alınması üzerine, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın talimatlarıyla vatandaşımız Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Muharrem İnce Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Hanife Deniz Seki Metin Özülkü Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Adem Büyük Arda Turan Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Meriç Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yaylada fenalaşan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 23:36:26. #1.15#
title