Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

15.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:15

Son dakika gündem haberi... Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandıMERSİN'de kentin yüksek kesimlerinde bulunan yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

MERSİN'de kentin yüksek kesimlerinde bulunan yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde son dönemde yazlık evlerde meydana gelen hırsızlık olayların aydınlatılması için harekete geçti. JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada 5 ayrı yayla evine pencere ve giriş kapısı kırarak giren, içeride bulunan elektronik eşyalar, yiyecek maddeleri ve muhtelif ev araç ve gereçlerin çalındığı tespit etti. Ekipler, görgü tanıklarının beyanı ve 7 gün süre ile 320 saatlik güvenlik kamerası görüntü analizi sonucunda şüpheli 1 araç ve 3 kişiyi belirledi.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada hırsızların çaldıklarını terk edilmiş bir baraka içerisine depolandıklarını da belirleyip, malzemelere el koydu.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT, elde ettiği delillerden şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 3 hırsız gözaltına alınırken, olayda kullanılan araca da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde hırsızlığı kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etmesi ile 5 ayrı olay da aydınlatıldı. Yakalanan 3 hırsız, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | MERSİN Yayla evlerine giren 3 hırsız, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:17:07. #1.16#
title