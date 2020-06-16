Son dakika! Yayınevlerinden uzaktan eğitime online içerik desteği
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Son dakika! Yayınevlerinden uzaktan eğitime online içerik desteği

Son dakika güncel haberi: Kovid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim kapsamında bazı yayınevlerinin, öğretmen ve öğrencilerin tek noktadan ücretsiz içeriklere ulaşmasını sağlamak, okulların ölçme-değerlendirmede tüm verileri bir bütün halinde işleyebilmelerini kolaylaştırmak için birlikte hareket ederek "edroof.

Son dakika! Yayınevlerinden uzaktan eğitime online içerik desteği
16.06.2020 20:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:28

Kovid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim kapsamında bazı yayınevlerinin, öğretmen ve öğrencilerin tek noktadan ücretsiz içeriklere ulaşmasını sağlamak, okulların ölçme-değerlendirmede tüm verileri bir bütün halinde işleyebilmelerini kolaylaştırmak için birlikte hareket ederek "edroof.com" üzerinden içerik sağladığı bildirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim yaz boyunca, dil ağırlıklı programlarla sürdürülecek.

Yayınevleri de bu süreçte okulların online içerik ihtiyacını karşılamak için çeşitli yollarla ücretsiz içerik yayınlayarak öğrencilerin yanında yer alıyor. Özellikle LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrenciler için çok sayıda deneme sınavı internet ortamında öğrencilerle paylaşılıyor.

Koronavirüs sürecinde bazı yayınevleri, öğretmen ve öğrencilerin tek noktadan ücretsiz içeriklere ulaşmasını sağlamak, okulların ölçme-değerlendirmede tüm verileri bir bütün halinde işleyebilmelerini kolaylaştırmak için birlikte hareket ederek "edroof.com" üzerinden içerik sağlıyor.

Daha önce Türkiye'deki özel okulların "kuruma özel" sınav ihtiyacını karşılayan Edroof'un pandemi günlerinde de içeriklerini tüm okulların, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açarak, Binot, Çalışkan, Kırmızı Beyaz, Çanta, Newton, Nego, Buga ve Red&White yayınlarının da katılımıyla binlerce öğrenci ücretsiz sınavlara girme olanağına kavuştu.

İTÜ ARI bünyesinde geliştirilmekte olan Edroof yazılımı, nitelikli eğitim içerikleri sağlamaya yönelik ileri eğitim teknolojisi kullanan bir yazılım olarak, okulların ve öğretmenlerin "edroof.com" üzerinden ilkokul ve ortaokula yönelik, 1'den 8'e kadar tüm sınıflarla ilgili ücretsiz içeriklere tek noktadan ulaşım sağlıyor ve içerikler uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında kullanılıyor.

Öğrenciler, okullarının ve öğretmenlerinin sistem içerisinden ulaştıkları içerikler doğrultusunda hazırladığı testlere, sınav ve ödevlere "edroofonline.com" üzerinden ulaşabiliyor.

Pandemi günlerinde yayınevlerinin ücretsiz içerik sunması okul, öğretmen ve öğrencilerin yanında yer alarak destek vermesi, sosyal sorumluluk çabası kapsamında olan çalışmada, her yayınevi bu süreçte farklı yollarla da olsa aynı bilinçle hareket ederek öğrencilerin yanında yer aldı. Edroof ise bu çabaları bir araya getirerek sunmaları için yayınevlerine altyapı sağladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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