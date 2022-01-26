Son dakika... Yaya geçidini kullanan 13 yaşındaki genç kız hastanelik oldu
Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı.
MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Yaralanan kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansırken,küçük kıza bir aracın durarak yol verdiği diğer aracında hızla gelerek kıza çarptığı görüldü.
Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesinde köprü istikametinden yapay şelale istikametine seyir halindeki Ayşe Aktaş'ın kullandığı 07 ASR 235 plakalı hafif ticari aracın, yaya geçidinde solunda bulunan araç yaya geçidine geldiğinde yayalara yol verdiği sırada, yolun karşısına geçmekte olan 13 yaşındaki R.S.B. isimli kız çocuğuna çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan R.S.B.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, R.S.B. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA