Son dakika: Yavru köpeklerin çuval içinde sokağa bırakılma anı kamerada

Son dakika haberleri: SİVAS'ın Hafik ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin 13 yavru köpeği ağzı kapalı çuvalla sokağa attığı an, güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin 13 yavru köpeği ağzı kapalı çuvalla sokağa attığı an, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, yavruları bırakan şüpheli ile beraber geldiği araçtaki kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 30 Eylül akşamı, Hafik merkezde meydana geldi. İlçede yaşayan Osman Gökhan Güven, Atatürk Caddesi'nde yürürken, veteriner kliniği önündeki çuvaldan ses geldiğini fark etti. Ağzı kapalı çuvala yaklaşan Güven, açınca içinde 13 yavru köpeğin olduğunu gördü. Güven, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, yardım istedi. Yavru köpeklerden 4'ünü, ilçe sakinleri sahiplendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise köpeklerin barınağa yerleştirilmesi için belediyeye haber verdi. Yavru köpekleri bırakan kişi veya kişilerin bulunması için ise çalışma başlatıldı.Polis ekipleri, olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını taradı. Yapılan araştırmada, olay gecesi, köpeklerin hafif ticari araçla yol kenarına gelinerek, bırakıldığı belirlendi. Caddeye yanaşan araçta, şoförün yan koltuğundan inen kişinin, bir süre çevreyi gözledikten sonra bagaj kısmından torba içindeki yavruları kaldırıma bırakması ve sonrasında aracın tekrar uzaklaşması kameraya yansıdı. Polis ekipleri, plakası henüz belirlenemeyen araçla ilgili araştırma başlattı. Çevredeki benzer araçların incelendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI