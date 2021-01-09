Son dakika: Yavru kedileri poşete koyup ölüme terk ettiler

MERSİN'de ağzı bağlanmış poşet içerisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan 2 yavru kediye, evinde çoğu engelli 70 kedi ve 3 köpek ile birlikte yaşayan hayvansever Yasemin Açık (39) sahip çıktı.

28 Aralık akşamı, sokaktaki hayvanlara mama vermek için merkez Toroslar ilçesindeki evinin önüne çıkan hayvansever Açık, bölgede daha önce görmediği 2 yavru kedi gördü. Evindeki sokağı gören güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyen Açık, ağzı bağlı bir poşete konulan 2 yavru kedinin, 2'si kadın 3 kişi tarafından çöp konteynerinin yanına bırakıldığını gördü.

SUİSTİMALE UĞRUYORUMO görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp kedileri ölüme terk edenlere tepki gösteren, kendi evinde de 70 kedi ve 3 köpek besleyen Açık, hayvan sevgisinin suistimal edildiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı. Geçen yıl evinin kapısına yaklaşık 15 kedinin bırakıldığını aktaran Açık, "Geçen sene 10-15 kedi atıldı kapıma. Hepsi çok ağır hastaydı. Birçoğunu tedavi ettirdik. Sağlıklarını kazandılar fakat kaybettiklerimiz de oldu. Ciddi anlamda suistimale uğruyorum" dedi.AĞZI BAĞLANMIŞ POŞETTE ATTILARYavru kedilerin kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bırakıldığını dile getiren Açık, "10 gün önce, kapımın önündeki çöp konteynerinin yanına attılar 2 bebeği. Ağzı bağlanmış bir poşette attılar. Poşetten çıkmışlar, yabancı olduklarını ağaca tırmanırlarken fark ettim, eve getirdim. Kameradan bakınca 3 kişinin getirip poşetle attığını gördüm. Birlikte bir şeyler yapmanın taraftarıyım. Benim ve benim gibi gönüllülerin üstüne yüklenmemeli. Çünkü bunu sadece ben yaşamıyorum. Türkiye'deki bütün gönüllüler yaşıyor. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. Kapıma atmak yerine gelip uygun bir dille anlatsalardı, 'Biz de sana destek olalım. Birlikte bakalım çocuklara' deselerdi, daha güzel olabilirdi. O bebekleri fark etmeseydim zarar görebilirlerdi" diye konuştu.BAKAMAYACAĞINIZ HAYVANI SAHİPLENMEYİNİnsanlara önemli uyarılarda da bulunan Açık, "Lütfen, bakamayacağınız hayvanı sahiplenmeyin. Başka bir şey söylemiyorum. İnsanlar alıp atıyorlar. Canlı muamelesi yapmıyorlar onlara. Onlar atıldıktan sonra bunalıma giriyorlar, yalnızlık hissediyorlar, ailelerini özlüyorlar ama insanlar bunu pek umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ