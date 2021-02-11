Son dakika! Yatırımcıların yeni gözdesi sigorta şubeliği

Pandeminin ve doğal afetlerin ana gündem maddesi olduğu 2020 yılında, vatandaşlar hem kendilerini hem de yatırımlarını güvence altına almak için harekete geçti. TSB verilerine göre sigorta sektöründeki toplam prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19,3 arttı. Türkiye'de yatırımcıların yeni gözdesi ise sigorta şubeliği oldu.

Türkiye'de sigorta bilinci giderek artıyor, vatandaşlar gerek kendilerini gerekse yatırımlarını güvence altına almaya daha fazla özen gösteriyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2020 yılında sigorta sektöründeki toplam prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artarak 82 milyar 575 milyon TL'ye ulaştı. Toplam prim üretimindeki en büyük pay sahibi yüzde 30 ile kara araçları sorumluluk branşı olurken onu yüzde 28,71 ile trafik-yeşil kart, yüzde 15,76 ile kara araçları ve kasko, yüzde 15,53 ile yangın ve doğal afetler ve yüzde 14,81 ile hastalık sağlık branşları takip etti. Bu tablo, yatırımcıların rotasını da acentelere nazaran birçok fırsatı barındıran sigorta şubeliğine çevirdi. Türkiye'de 4 bin 500'ü İstanbul'da olmak üzere toplam sayısı 16 bini aşan sigorta acentelerinin, şube modeliyle önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor.

"SİGORTA ŞUBELERİNE OLAN İHTİYAÇ ARTACAK"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sigorta Gross Genel Müdürü Abdurrahman Köse, "Türkiye'de son bir yılda artan sigortalılık oranı, ülkemizde sigortaya dair bilincin arttığının önemli bir kanıtı. Bunun tetikleyicileri arasında ise salgının ana gündem maddesi olduğu ve doğal afetlerin yoğun olarak yaşandığı zorlu bir yılı geride bırakmış olmamız yer alıyor. Mevcut tabloda ise sigorta şubelerine olan ihtiyacın önümüzdeki süreçte daha da artacağını söylemek mümkün. Nitekim bu potansiyeli gören yatırımcılar için de pusulalar sigorta şubeliğini gösteriyor" dedi.

"ŞUBE MODELİYLE 20 SİGORTA ŞİRKETİNİN ACENTESİ OLUNABİLİYOR"

Sigorta sektöründe öne çıkan yatırım alanlarına da değinen Abdurrahman Köse, "Son dönemlerde sigorta sektöründeki yatırımcıların ve bu sektörde girişimci olmak isteyenlerin bir nevi franchise olarak da konumlandırabileceğimiz sigorta şubeliğine yöneldiğini görüyoruz. Bir sigorta şirketinin acentesi olmak için minimum 50 bin TL teminat tutarı ve 22 bin 500 TL'lik kuruluş masrafının yanı sıra oluşturulan her poliçeden de yüzde 22 vergi kesintisi uygulanıyor. Ancak sigorta şubeliği modelinde herhangi bir teminat tutarı olmadan, vergi kesintisi yaşanmadan 20 şirketin acentesi olunabiliyor. Sigorta şubeliği güçlü ve güvenilir şirketlerin daha fazla lokasyonda daha fazla kişinin ihtiyacını karşılamasına odaklanılıyor. Öte yandan Sigorta Gross olarak şubelerimize herhangi bir zorunlu hedef dayatması yapmıyor, yazılım, dijital reklam ve sigorta eğitimi destekleri sağlıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 40 YENİ SİGORTA ŞUBESİ AÇMAYI HEDEFLİYOR

Gross Sigorta olarak sigorta sektöründe girişimci olmak isteyen kişilere destek olduklarına da değinen Abdurrahman Köse, "Sigorta sektörüne yatırım yapmak isteyen kişilere hayal ettikleri iş ortamını kurmaları için yardımcı oluyoruz. Gerekli şart ve belgeleri karşılayan kişilerin başvurularını değerlendirerek şubelikler veriyor hem ağımızı hem de sektörün ihtiyacı olan hizmetleri genişletiyoruz. Şu anda 20 sigorta şirketi ile anlaşmamız bulunuyor. Son bir yıl içinde kaydettiğimiz yüzde 200'lük büyümeyi daha da ileriye taşıyarak 2021 yılında Türkiye genelinde 40 sigorta şubesi açmayı ve sigorta bilincini Türkiye'de daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda şubelerimizi özel eğitimler ile geliştiriyor, bizimle çalışan sigorta şubelerini dijital ortamda destekliyor, internet üzerinden yeni müşteriler bulmalarını sağlıyoruz. Bu sayede Türkiye'de online şube modelini de yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'de birçok ilde Sigorta Gross Şubesi açmaya yönelik planlarımız var. Böylece, Türkiye'nin hem online hem de yüz yüze görüşme tarafında büyüyen bir sigorta acentesi olma yolunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı