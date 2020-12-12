Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)
12.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:03
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-17,7051,36İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|-17,70
|51,36
|İş Bankası (B)
|40.700,00
|-1,95
|34,86
|İş Bankası (C)
|6,58
|-0,45
|2,65
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,90
|-0,80
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,73
|-0,27
|-1,84
|İş Girişim
|18,01
|3,51
|373,95
|İş GMYO
|2,10
|-0,94
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|14,66
|12,86
|264,06
|İş Yat. Ort.
|3,43
|4,89
|112,87
|İşbir Holding
|2.998,90
|-1,60
|597,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-3,25
|91,94
|İttifak Holding
|2,53
|2,85
|94,04
|İz Hayvancılık Tarım
|13,94
|-10,06
|432,78
|İzmir Demir Çelik
|15,49
|-17,61
|89,13
|İzmir Fırça
|5,31
|-7,49
|195,00
|Jantsa Jant Sanayi
|248,40
|-1,90
|367,02
|Kafein Yazılım
|17,58
|-2,60
|58,29
|Kaplamin
|26,20
|6,50
|372,07
|Kardemir (A)
|5,22
|1,36
|96,98
|Kardemir (B)
|4,76
|1,28
|80,30
|Kardemir (D)
|5,33
|8,55
|100,38
|Karel Elektronik
|20,02
|-1,18
|37,78
|Karsan Otomotiv
|3,08
|1,32
|94,94
|Karsu Tekstil
|7,06
|5,53
|117,90
|Kartonsan
|2.840,00
|0,12
|635,11
|Katmerciler Ekipman
|3,16
|3,61
|106,71
|Kent Gıda
|407,50
|-12,52
|1654,84
|Kerevitaş Gıda
|6,69
|-3,88
|105,21
|Kervan Gıda
|15,91
|60,71
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|-5,08
|103,64
|Kiler GMYO
|2,47
|0,41
|131,06
|Klimasan Klima
|19,11
|0,05
|-9,92
|Koç Holding
|19,05
|3,03
|-4,79
|Konfrut Gıda
|16,93
|0,59
|116,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,65
|1,73
|Konya Çimento
|1.075,00
|-5,56
|296,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,84
|3,78
|16,70
|Koza Altın
|77,65
|-0,06
|4,86
|Koza Madencilik
|13,58
|3,43
|35,39
|Körfez GMYO
|5,79
|-1,53
|142,26
|Kristal Kola
|2,94
|-4,85
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,30
|5,16
|114,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|150,30
|-9,78
|540,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|-2,58
|102,44
|Kütahya Porselen
|39,08
|5,62
|490,33
|Lider Faktoring
|3,32
|2,47
|80,93
|Link Bilgisayar
|56,65
|20,94
|214,92
|Logo Yazılım
|113,50
|3,94
|86,68
|Lokman Hekim Sağlık
|11,19
|-2,86
|95,10
|Lüks Kadife
|28,08
|1,45
|225,00
|Makina Takım
|2,93
|3,53
|55,85
|Marka Yatırım Holding
|6,60
|1,54
|459,32
|Marmaris Altınyunus
|100,80
|7,06
|41,97
|Marshall
|319,00
|-4,26
|571,01
|Martı GMYO
|2,88
|0,00
|185,15
|Martı Otel
|2,30
|2,22
|152,75
|Mavi Giyim
|49,78
|0,57
|-14,02
|Mazhar Zorlu Holding
|20,84
|13,69
|72,37
|Mega Polietilen
|10,72
|0,19
|745,12
|Menderes Tekstil
|3,11
|-2,81
|137,40
|Merit Turizm
|79,90
|-1,66
|311,01
|Merko Gıda
|11,40
|-10,94
|985,71
|Metemtur Otelcilik
|13,58
|0,15
|662,92
|Metro Holding
|2,19
|-0,45
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|-3,15
|56,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|-3,04
|-52,18
|Migros Ticaret
|40,70
|-0,54
|68,04
|Milpa
|4,42
|-3,91
|101,83
|Mistral GMYO
|4,52
|1,35
|140,86
|MLP Sağlık
|18,64
|-6,19
|16,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,00
|-10,71
|338,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|-1,48
|61,11
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,92
|-1,41
|174,53
|Net Holding
|3,22
|3,87
|23,85
|Netaş Telekom.
|20,26
|-3,15
|55,13
|Niğbaş Niğde Beton
|82,50
|-8,59
|1230,65
|Nuh Çimento
|48,20
|3,61
|338,79
|Nurol GMYO
|8,73
|18,13
|144,54
|Odaş Elektrik
|3,65
|5,19
|152,47
|Olmuksan-IP
|9,30
|25,51
|263,14
|Orge Enerji Elektrik
|7,31
|-2,92
|47,38
|Orma Orman Mahsulleri
|11,90
|-3,33
|331,16
|Osmanlı Menkul
|23,52
|7,99
|463,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,92
|-3,69
|133,33
|Otokar
|231,30
|-1,62
|57,30
|Oyak Çimento
|8,00
|-0,99
|45,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|-0,32
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,94
|-4,26
|59,93
|Özak GMYO
|5,01
|7,51
|94,94
|Özbal Çelik Boru
|6,75
|-2,03
|318,77
|Özderici GMYO
|2,23
|0,45
|42,04
|Özerden Plastik
|8,07
|-8,09
|253,95
|Pamukova Elektrik
|24,86
|-4,90
|1842,19
|Panora GMYO
|6,37
|-3,48
|13,72
|Papilon Savunma
|20,40
|-0,10
|164,72
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-0,20
|67,21
|Parsan
|22,46
|0,36
|32,59
|Pegasus
|63,35
|0,16
|-26,68
|Peker GMYO
|2,47
|6,47
|173,12
|Penguen Gıda
|5,10
|-3,77
|457,14
|Pera GMYO
|2,35
|2,17
|150,00
|Pergamon Dış Ticaret
|16,10
|-1,23
|108,07
|Petkim
|4,79
|3,23
|50,87
|Petrokent Turizm
|916,90
|-13,50
|615,77
|Pınar Et ve Un
|23,60
|-2,48
|159,64
|Pınar Su
|7,33
|-2,79
|215,95
|Pınar Süt
|21,06
|-4,79
|67,02
|Plastikkart
|12,46
|-0,40
|34,41
|Polisan Holding
|3,85
|-5,17
|27,59
|Politeknik Metal
|312,60
|-1,79
|310,93
|Prizma Press Matbaacılık
|5,84
|0,17
|35,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,80
|-2,32
|1,32
|QNB Finansbank
|72,00
|-2,70
|92,00
|Ral Yatırım Holding
|4,71
|-2,89
|79,46
|Ray Sigorta
|22,90
|-2,72
|569,59
|Reysaş GMYO
|5,49
|-8,65
|19,61
|Reysaş Lojistik
|8,93
|-11,23
|103,88
|Rhea Girişim
|4,07
|12,12
|242,02
|Rodrigo Tekstil
|13,28
|5,40
|633,70
|Royal Halı
|4,85
|11,49
|254,01
|RTA Laboratuvarları
|39,86
|-4,78
|1618,10
|Sabancı Holding
|10,52
|3,14
|15,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,32
|-17,98
|465,14
|Sanel Mühendislik
|3,73
|-5,33
|27,13
|Sanifoam Sünger
|13,37
|11,88
|167,40
|Sanko Pazarlama
|7,85
|3,43
|7,74
|Saray Matbaacılık
|8,21
|-0,12
|535,07
|Sarkuysan
|10,04
|23,49
|215,98
|Sasa Polyester
|19,96
|6,68
|158,21
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,02
|-3,49
|258,04
|Sekuro Plastik
|11,78
|-0,17
|119,78
|Selçuk Ecza Deposu
|15,35
|2,27
|157,34
|Selçuk Gıda
|4,51
|10,54
|318,48
|Senkron Güvenlik
|6,95
|7,75
|154,58
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|-3,87
|837,11
|Servet GMYO
|68,50
|15,61
|705,88
|Seyitler Kimya
|27,86
|31,54
|310,31
|Silverline Endüstri
|7,94
|60,40
|267,59
|Sinpaş GMYO
|3,92
|5,38
|237,93
|Smartiks Yazılım
|7,63
|-3,05
|-22,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,98
|-4,08
|523,47
|Söktaş
|5,23
|0,97
|207,55
|Sönmez Filament
|54,40
|18,57
|1014,75
|Sönmez Pamuklu
|27,00
|55,35
|448,78
|Sumaş Suni Tahta
|36,54
|-8,28
|272,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,76
|22,03
|20,50
|Şekerbank
|1,43
|1,42
|31,16
|Şişe Cam
|7,23
|3,29
|42,03
|Şok Marketler
|11,83
|-1,00
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,33
|-0,93
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,42
|2,19
|50,83
|T.S.K.B.
|1,82
|-5,70
|50,41
|T.Tuborg
|18,49
|-3,19
|55,38
|Taç Tarım Ürünleri
|10,20
|-2,76
|226,92
|Tat Gıda
|10,80
|-3,49
|77,52
|TAV Havalimanları
|19,83
|-1,25
|-27,00
|Taze Kuru Gıda
|246,00
|-7,55
|3297,79
|Tek-Art Turizm
|1,92
|-3,52
|52,38
|Tekfen Holding
|15,83
|5,25
|-12,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,10
|-9,78
|211,90
|Temapol Polimer Plastik
|10,80
|6,51
|106,90
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|-1,81
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|31,04
|4,94
|33,21
|Torunlar GMYO
|3,74
|-0,80
|36,00
|Trabzon Liman
|32,82
|-2,50
|213,35
|Trabzonspor Sportif
|4,42
|-8,68
|105,58
|Trend GMYO
|13,80
|-7,38
|527,27
|TSKB GMYO
|5,05
|14,77
|428,80
|Tuğçelik
|7,57
|0,26
|91,65
|Tukaş
|11,14
|-5,59
|-9,80
|Turcas Petrol
|5,16
|-4,44
|93,26
|Turkcell
|15,35
|-1,92
|13,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|19,57
|97,35
|Tüpraş
|101,50
|8,44
|-19,95
|Türk Hava Yolları
|12,41
|1,97
|-14,18
|Türk Prysmian Kablo
|13,16
|0,77
|409,98
|Türk Telekom
|7,94
|0,76
|10,04
|Türk Traktör
|152,50
|4,81
|188,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|88,00
|-4,97
|109,52
|Türkiye Sigorta
|6,02
|0,33
|176,43
|Ufuk Yatırım
|13,92
|-5,05
|439,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,23
|-3,86
|353,93
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|8,21
|93,23
|Ulusoy Un Sanayi
|11,65
|-1,94
|204,97
|Umpaş Holding
|1,35
|58,82
|117,74
|Uşak Seramik
|2,27
|-2,16
|87,07
|Utopya Turizm
|31,28
|2,89
|535,77
|Uzertaş Boya
|42,24
|11,81
|1802,70
|Ülker Bisküvi
|21,94
|-0,27
|-1,88
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|-1,50
|85,60
|Vakıf GMYO
|3,68
|-0,27
|112,60
|Vakıf Yat. Ort.
|7,49
|-3,35
|311,28
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-1,30
|-17,24
|Vakko Tekstil
|6,19
|1,98
|36,34
|Vanet Gıda
|8,20
|-2,96
|473,43
|Verusa Holding
|43,50
|-4,19
|134,49
|Verusaturk Girisim
|9,70
|-0,92
|84,45
|Vestel
|21,90
|7,67
|73,53
|Vestel Beyaz Eşya
|35,52
|3,20
|68,35
|Viking Kağıt
|6,33
|0,16
|238,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,40
|-6,18
|81,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,00
|3,09
|20,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,00
|14,85
|555,36
|Yataş
|13,73
|8,03
|87,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|0,26
|144,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|-0,71
|4,75
|Yeşil GMYO
|1,31
|8,26
|104,69
|Yeşil Yapı
|1,60
|15,11
|142,42
|Yeşil Yatırım Holding
|82,30
|16,24
|632,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.689,80
|-5,44
|466,72
|Yonga Mobilya
|30,00
|-3,23
|224,94
|Yükselen Çelik
|6,98
|0,00
|127,73
|Yünsa
|13,70
|-3,93
|36,08
|Zorlu Enerji
|2,69
|-0,74
|65,03
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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