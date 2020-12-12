Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-17,7051,36İş Bankası (B)40.