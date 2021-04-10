Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,50 -5,66 -3,10 Acıpayam Selüloz 20,10 -3,74 17,41 Adel Kalemcilik 26,20 0,23 -23,47 Adese Alışveriş Ticaret 2,93 -15,07 4,64 Afyon Çimento 4,02 -4,96 -21,33 Ak Enerji 1,64 -7,87 -25,79 Akbank 4,76 -2,66 -29,56 Akçansa 19,08 1,60 18,49 Akdeniz Yatırım Hold. 2,04 -7,27 -15,11 Akfen GMYO 3,75 -6,48 -22,84 Akın Tekstil 44,10 -9,52 38,85 Akiş GMYO 1,96 -2,49 -29,81 Akmerkez GMYO 49,50 -5,89 -23,13 Aksa 16,49 -1,02 13,02 Aksa Enerji 12,26 2,77 64,78 Aksigorta 8,52 4,80 -2,05 Aksu Enerji 5,98 -3,86 -20,77 Alarko Carrıer 364,50 -9,75 -0,11 Alarko GMYO 24,64 -7,72 -5,81 Alarko Holding 10,38 -3,62 20,14 Albaraka Türk 1,75 -3,31 -9,79 Alcatel Lucent Teletaş 30,24 -1,50 1,96 Alkim Kağıt 19,80 -2,75 46,15 Alkim Kimya 17,27 -7,10 18,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,00 -12,28 -8,68 Altınyunus Çeşme 61,35 -9,85 22,80 Anadolu Efes 21,66 -0,37 -6,56 Anadolu Grubu Holding 21,80 -5,46 -17,15 Anadolu Hayat Emek. 9,13 -1,40 13,62 Anadolu Isuzu 19,10 -5,16 6,11 Anadolu Sigorta 6,60 -0,45 -8,59 Anel Elektrik 7,30 11,79 130,28 Arçelik 32,86 -3,35 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 57,65 6,76 19,90 Arena Bilgisayar 54,50 -0,91 58,43 Armada Bilgisayar 55,55 -7,72 13,18 Arsan Tekstil 10,19 -2,21 39,78 Arzum Ev Aletleri 22,24 -4,39 -9,67 Aselsan 15,14 -2,32 -17,04 Ata GMYO 4,60 -11,20 -16,52 Atakule GMYO 2,85 -7,77 13,10 Atlantis Yatırım Holding 5,34 23,04 -3,96 Atlas Yat. Ort. 1,47 -8,13 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,06 -2,68 -2,98 Avrasya GMYO 4,03 1,77 53,85 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -8,96 -4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,38 -6,68 39,67 Ayen Enerji 8,02 1,91 48,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,78 6,00 21,41 Aygaz 14,77 0,02 4,11 Bagfaş 21,74 -4,40 8,70 Bak Ambalaj 22,42 -3,45 10,99 Balatacılar Balatacılık 6,95 -6,08 -15,66 Bantaş Ambalaj 5,32 13,92 13,43 Banvit 66,60 9,36 28,08 Baştaş Başkent Çimento 12,85 -9,76 -26,02 Batı Çimento 13,50 -20,21 186,62 Batısöke Çimento 3,37 -13,14 38,11 Bayrak Taban Sanayi 9,95 -6,66 -6,22 Bera Holding 24,94 -4,52 22,98 Berkosan Yalıtım 10,80 -2,17 21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 11,18 21,52 176,73 Beyaz Filo 11,63 -7,18 14,24 Bilici Yatırım 18,40 0,44 177,11 Bim Mağazalar 68,95 -2,89 -6,24 Birko Mensucat 1,80 20,00 62,16 Birlik Mensucat 2,59 -7,50 -25,14 Bizim Mağazaları 15,50 -1,27 0,91 Borusan Mannesmann 26,90 -5,01 -3,24 Borusan Yat. Paz. 403,40 -5,97 -11,20 Bosch Fren Sistemleri 1.016,90 -7,47 -17,92 Bossa 26,50 1,30 48,46 Brisa 26,36 -8,22 36,13 Burçelik 23,84 -6,22 13,42 Burçelik Vana 34,26 -8,74 -31,01 Bursa Çimento 3,77 -5,04 -24,26 Carrefoursa 54,90 -4,69 -23,54 Casa Emtia Petrol 117,90 -1,01 11,23 Ceo Event Medya 6,05 1,00 -5,91 Coca Cola İçecek 72,50 1,97 11,34 Cosmos Yat. Holding 12,50 1,46 55,09 Credıtwest Faktorıng 4,12 -3,06 -29,81 Çelebi 283,80 -8,24 55,49 Çelik Halat 7,11 -5,95 -21,85 Çemaş Döküm 1,20 -9,09 -29,52 Çemtaş 16,38 2,06 3,01 Çimbeton 303,00 -4,39 2,19 Çimentaş 36,00 -6,74 -0,44 Çimsa 20,34 -2,68 14,27 Çuhadaroğlu Metal 7,77 4,16 0,52 Dagi Giyim 2,34 -3,70 -31,31 Dagi Yatırım Holding 13,39 -3,74 3,80 Dardanel 29,90 -4,59 -10,75 Datagate Bilgisayar 15,35 -5,89 -4,72 Demısaş Döküm 7,76 -1,52 17,40 Denge Holding 6,65 -16,04 21,35 Deniz GMYO 4,40 -12,87 28,65 Derimod 11,59 0,09 18,99 Derlüks Yatırım Holding 7,64 -12,08 -13,38 Desa Deri 13,66 1,79 40,25 Despec Bilgisayar 11,38 -9,25 -12,86 Deva Holding 29,58 -7,97 22,54 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,00 -6,42 29,03 Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 21,60 79,62 Ditaş Doğan 14,38 -5,77 10,37 DO-CO 695,00 5,11 10,32 Doğan Burda 21,80 2,93 -2,85 Doğan Holding 3,15 -3,96 2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -7,88 15,50 Doğusan 4,66 -8,45 6,39 Doğuş GMYO 11,55 -6,85 41,37 Doğuş Otomotiv 29,28 -2,20 1,88 Döktaş Dökümcülük 28,22 -9,26 -7,84 Duran Doğan Basım 12,10 -2,26 15,35 Dyo Boya 13,55 -2,87 19,28 Eczacıbaşı İlaç 6,47 -3,58 -13,27 Eczacıbaşı Yatırım 52,00 2,56 87,45 Edip Gayrimenkul 3,03 -21,91 -8,73 Ege Endüstri 1.523,10 -5,98 -8,52 Ege Gübre 219,20 5,28 50,96 Ege Profil 32,18 -9,35 -15,85 Ege Seramik 15,20 1,40 47,72 Egeplast 31,80 -11,72 -4,50 Ekiz Kimya 7,41 7,55 3,93 Emek Elektrik 2,34 -4,88 -18,05 Eminiş Ambalaj 22,70 -9,56 -38,38 Emlak Konut GMYO 1,88 -2,08 -12,15 Enerjisa Enerji 10,84 -3,99 -5,99 Enka İnşaat 7,91 -2,59 7,33 Erbosan 72,80 5,51 77,56 Ereğli Demir Çelik 16,31 7,66 24,16 Ersu Gıda 4,69 -2,29 -5,06 Escort Teknoloji 6,40 -3,47 -2,59 Esenboğa Elektrik 37,50 -3,10 97,06 Etiler Gıda 5,82 -0,34 46,23 Euro Kapital Yat. Ort. 4,78 -4,97 24,16 Euro Trend Yat. Ort. 5,97 24,63 65,83 Euro Yat. Ort. 5,00 3,95 10,86 Euro Yatırım Holding 3,52 -5,38 23,94 Fade Gıda 17,63 -2,76 184,81 Fenerbahçe Futbol 33,48 -2,50 13,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,03 -14,83 -31,14 F-M İzmit Piston 141,90 -3,34 15,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,31 -6,02 17,50 Ford Otosan 187,30 -8,23 53,35 Formet Celik Kapi Sanayi 1,33 -24,00 -45,79 Frigo Pak Gıda 50,10 28,53 138,80 Galatasaray Sportif 3,93 -1,26 -2,96 Garanti Bankası 6,64 -3,51 -34,59 Garanti Faktoring 13,45 -8,50 20,84 Garanti Yat. Ort. 2,77 -4,48 -14,24 Gedik Y. Men. Değ. 21,20 1,05 68,25 Gediz Ambalaj 35,20 -6,93 31,34 Gentaş 5,31 -3,80 -10,61 Gersan Elektrik 6,15 -4,06 0,16 Global Men. Değ. 6,87 -7,16 14,31 Global Yat. Holding 5,10 -12,07 8,97 Good-Year 7,44 -6,88 -11,00 Göltaş Çimento 58,00 -3,65 40,57 Gözde Girişim 7,11 -8,26 -10,90 GSD Denizcilik 6,12 -5,26 21,43 GSD Holding 1,95 -5,80 -22,31 Gübre Fabrik. 71,50 -2,05 -16,91 Güler Yat. Holding 3,49 -9,83 0,79 Halk GMYO 3,32 2,94 3,59 Hatay Tekstil 20,60 -5,42 47,67 Hedef Girişim 5,24 -2,06 52,93 Hektaş 29,50 -2,90 54,69 HUB Girişim 16,26 -6,55 -10,66 Hürriyet Gzt. 1,78 -5,82 -15,24 ICBC Turkey Bank 5,89 -3,44 -9,38 İdealist Danışmanlık 79,00 -9,40 486,92 İdealist GMYO 10,31 14,56 51,62 İhlas Ev Aletleri 1,33 -6,99 -29,26 İhlas Gayrimenkul 1,09 -2,68 -12,80 İhlas Gazetecilik 2,70 -9,09 -33,50 İhlas Holding 0,66 -10,81 -41,21 İhlas Yayın Holding 0,81 -7,95 -28,95 İndeks Bilgisayar 30,90 5,17 61,53 Info Yatırım 7,45 -6,76 15,50 İntema 45,50 -4,45 14,04 Inveo Yatırım Holding 124,10 -4,61 180,64 İpek Doğal Enerji 12,27 -5,40 -6,19 İskenderun Demir Çelik 12,46 2,64 37,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu