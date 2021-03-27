Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,49 1,50 22,61 Acıpayam Selüloz 20,70 -3,81 20,91 Adel Kalemcilik 23,02 -5,73 -32,76 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 3,67 11,07 Afyon Çimento 4,19 -7,30 -18,00 Ak Enerji 1,81 -4,23 -18,10 Akbank 4,72 -18,24 -30,16 Akçansa 18,85 5,60 13,97 Akdeniz Yatırım Hold. 2,13 -8,58 -11,37 Akfen GMYO 4,06 -6,24 -16,46 Akın Tekstil 52,30 -12,40 64,67 Akiş GMYO 1,95 -12,16 -30,16 Akmerkez GMYO 54,80 -2,84 -14,90 Aksa 15,75 -8,91 7,95 Aksa Enerji 11,00 -3,68 47,85 Aksigorta 8,25 -9,14 -5,15 Aksu Enerji 6,24 -4,00 -17,32 Alarko Carrıer 362,50 -11,50 -0,66 Alarko GMYO 25,80 -6,32 -1,38 Alarko Holding 10,43 -13,37 20,72 Albaraka Türk 1,81 -3,21 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 30,74 -8,95 3,64 Alkim Kağıt 17,26 -5,68 27,40 Alkim Kimya 16,87 -4,85 16,05 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 -7,63 5,02 Altınyunus Çeşme 75,40 -2,58 50,92 Anadolu Efes 22,50 -3,60 -2,93 Anadolu Grubu Holding 23,70 -12,48 -9,92 Anadolu Hayat Emek. 11,44 3,16 31,95 Anadolu Isuzu 19,30 -7,12 7,22 Anadolu Sigorta 7,22 -7,67 -4,37 Anel Elektrik 5,90 13,46 86,12 Arçelik 34,76 -0,63 14,34 ARD Bilişim Teknolojileri 49,80 -9,45 3,58 Arena Bilgisayar 52,35 -2,88 52,18 Armada Bilgisayar 54,85 -6,72 11,76 Arsan Tekstil 10,95 8,09 50,21 Arzum Ev Aletleri 21,80 -7,39 -11,45 Aselsan 14,85 -9,29 -18,63 Ata GMYO 5,39 -9,11 -2,18 Atakule GMYO 3,06 -13,31 21,43 Atlantis Yatırım Holding 4,90 -7,02 -11,87 Atlas Yat. Ort. 1,39 -8,55 -20,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,34 -3,01 1,77 Avrasya GMYO 3,22 2,88 22,93 Avrasya Petrol ve Tur. 3,19 -5,90 -0,31 Avrupa Yatırım Holding 8,75 3,67 45,83 Ayen Enerji 8,03 5,38 48,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,70 -7,14 3,08 Aygaz 15,12 -4,61 3,21 Bagfaş 22,92 -7,28 14,60 Bak Ambalaj 22,62 -9,30 11,98 Balatacılar Balatacılık 7,54 -9,92 -8,50 Bantaş Ambalaj 4,39 -6,60 -6,40 Banvit 52,75 -3,56 1,44 Baştaş Başkent Çimento 14,08 0,72 -18,94 Batı Çimento 14,25 -15,18 202,55 Batısöke Çimento 3,62 -9,27 48,36 Bayrak Taban Sanayi 10,01 -11,18 -5,66 Bera Holding 21,62 -5,01 6,61 Berkosan Yalıtım 11,22 -4,10 25,78 Beşiktaş Futbol Yat. 6,93 17,66 71,53 Beyaz Filo 11,80 -9,65 15,91 Bilici Yatırım 14,26 13,17 114,76 Bim Mağazalar 72,00 0,00 -2,09 Birko Mensucat 1,35 22,73 21,62 Birlik Mensucat 3,06 2,00 -11,56 Bizim Mağazaları 13,70 -8,12 -10,81 Borusan Mannesmann 28,04 -9,31 0,86 Borusan Yat. Paz. 418,30 -5,64 -8,45 Bosch Fren Sistemleri 1.078,00 -4,89 -12,99 Bossa 23,88 -7,44 33,78 Brisa 27,36 -4,07 37,21 Burçelik 23,12 -6,09 9,99 Burçelik Vana 29,96 -11,67 -39,67 Bursa Çimento 3,83 -4,96 -23,06 Carrefoursa 53,00 -11,52 -26,18 Casa Emtia Petrol 133,30 -5,26 25,75 Ceo Event Medya 5,61 -10,24 -12,75 Coca Cola İçecek 70,05 -5,40 7,58 Cosmos Yat. Holding 11,50 1,77 42,68 Credıtwest Faktorıng 4,95 -3,88 -15,67 Çelebi 299,70 -0,76 64,20 Çelik Halat 7,49 -8,44 -17,67 Çemaş Döküm 1,32 -12,58 -22,47 Çemtaş 15,43 -2,16 -2,96 Çimbeton 278,80 -7,68 -5,97 Çimentaş 38,06 -4,85 5,25 Çimsa 20,84 -4,84 17,08 Çuhadaroğlu Metal 6,75 -8,54 -12,68 Dagi Giyim 2,45 -10,91 -28,08 Dagi Yatırım Holding 13,74 -7,16 6,51 Dardanel 32,26 -2,83 -3,70 Datagate Bilgisayar 15,00 -4,15 -6,89 Demısaş Döküm 7,26 -8,56 9,83 Denge Holding 7,40 6,47 35,04 Deniz GMYO 4,89 -11,57 42,98 Derimod 11,88 -4,27 21,97 Derlüks Yatırım Holding 7,96 -8,72 -9,75 Desa Deri 11,85 -8,14 21,66 Despec Bilgisayar 11,91 -5,33 -8,81 Deva Holding 30,44 2,15 26,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,45 -7,19 33,18 Diriteks Diriliş Tekstil 5,82 -13,13 56,03 Ditaş Doğan 15,37 -5,06 17,97 DO-CO 648,60 5,98 2,95 Doğan Burda 18,15 -0,27 -19,12 Doğan Holding 3,24 -2,41 5,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,56 -14,09 9,92 Doğusan 5,66 8,43 29,22 Doğuş GMYO 13,29 10,02 62,67 Doğuş Otomotiv 28,76 -10,12 0,07 Döktaş Dökümcülük 33,00 -9,98 7,77 Duran Doğan Basım 11,55 -9,91 10,10 Dyo Boya 13,30 -12,21 17,08 Eczacıbaşı İlaç 6,47 -7,17 -13,27 Eczacıbaşı Yatırım 52,70 -3,21 89,98 Edip Gayrimenkul 3,59 -3,49 8,13 Ege Endüstri 1.577,40 -5,10 -5,25 Ege Gübre 201,70 -7,35 38,91 Ege Profil 32,26 -10,39 -15,64 Ege Seramik 13,51 1,12 31,29 Egeplast 35,44 4,48 6,43 Ekiz Kimya 6,98 -0,29 -2,10 Emek Elektrik 2,55 -10,53 -10,69 Eminiş Ambalaj 22,84 -11,95 -38,00 Emlak Konut GMYO 1,85 -11,90 -13,55 Enerjisa Enerji 10,86 -8,89 -13,19 Enka İnşaat 7,78 -0,77 5,56 Erbosan 61,15 -4,68 49,15 Ereğli Demir Çelik 13,80 -4,01 5,05 Ersu Gıda 4,82 -4,17 -2,43 Escort Teknoloji 6,66 -7,88 1,37 Esenboğa Elektrik 39,88 -2,73 109,56 Etiler Gıda 5,75 -2,54 44,47 Euro Kapital Yat. Ort. 4,58 10,63 18,96 Euro Trend Yat. Ort. 4,23 1,20 17,50 Euro Yat. Ort. 4,48 -7,63 -0,67 Euro Yatırım Holding 3,86 -3,26 35,92 Fade Gıda 18,00 18,03 190,79 Fenerbahçe Futbol 27,36 -5,13 -7,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,43 -12,28 -14,76 F-M İzmit Piston 148,40 -2,93 21,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,58 -5,81 11,90 Ford Otosan 190,70 -13,87 56,13 Formet Celik Kapi Sanayi 3,09 -7,21 -34,95 Frigo Pak Gıda 31,50 1,61 50,14 Galatasaray Sportif 3,71 -20,22 -8,40 Garanti Bankası 6,88 -22,35 -33,65 Garanti Faktoring 14,57 -3,64 30,91 Garanti Yat. Ort. 2,91 -7,62 -9,91 Gedik Y. Men. Değ. 21,10 -11,20 67,46 Gediz Ambalaj 34,80 -10,86 29,85 Gentaş 5,32 -6,67 -10,44 Gersan Elektrik 6,62 -2,65 7,82 Global Men. Değ. 8,01 -1,48 33,28 Global Yat. Holding 6,29 1,13 34,40 Good-Year 7,68 -8,13 -8,13 Göltaş Çimento 58,45 -7,59 41,66 Gözde Girişim 7,33 -9,62 -8,15 GSD Denizcilik 6,56 6,67 30,16 GSD Holding 2,03 -9,78 -19,12 Gübre Fabrik. 73,55 -4,97 -14,53 Güler Yat. Holding 9,99 0,10 -8,10 Halk GMYO 3,18 -5,36 -0,93 Hatay Tekstil 19,50 -9,81 39,78 Hedef Girişim 4,76 6,49 38,92 Hektaş 31,06 3,88 62,87 HUB Girişim 16,63 -8,48 -8,63 Hürriyet Gzt. 1,84 -9,80 -12,38 ICBC Turkey Bank 6,13 0,66 -5,69 İdealist Danışmanlık 84,95 11,70 531,13 İdealist GMYO 9,52 -13,30 40,00 İhlas Ev Aletleri 1,47 -7,55 -21,81 İhlas Gayrimenkul 1,04 -4,59 -16,80 İhlas Gazetecilik 3,15 6,78 -22,41 İhlas Holding 0,76 -9,52 -32,30 İhlas Yayın Holding 0,89 -2,20 -21,93 İndeks Bilgisayar 28,92 -2,03 51,18 Info Yatırım 7,30 8,47 13,18 İntema 49,82 8,30 24,86 Inveo Yatırım Holding 127,00 -8,90 187,20 İpek Doğal Enerji 11,56 -7,30 -11,62 İskenderun Demir Çelik 10,99 -0,36 21,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt