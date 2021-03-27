Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,491,5022,61
Acıpayam Selüloz20,70-3,8120,91
Adel Kalemcilik23,02-5,73-32,76
Adese Alışveriş Ticaret3,113,6711,07
Afyon Çimento4,19-7,30-18,00
Ak Enerji1,81-4,23-18,10
Akbank4,72-18,24-30,16
Akçansa18,855,6013,97
Akdeniz Yatırım Hold.2,13-8,58-11,37
Akfen GMYO4,06-6,24-16,46
Akın Tekstil52,30-12,4064,67
Akiş GMYO1,95-12,16-30,16
Akmerkez GMYO54,80-2,84-14,90
Aksa15,75-8,917,95
Aksa Enerji11,00-3,6847,85
Aksigorta8,25-9,14-5,15
Aksu Enerji6,24-4,00-17,32
Alarko Carrıer362,50-11,50-0,66
Alarko GMYO25,80-6,32-1,38
Alarko Holding10,43-13,3720,72
Albaraka Türk1,81-3,21-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,74-8,953,64
Alkim Kağıt17,26-5,6827,40
Alkim Kimya16,87-4,8516,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,30-7,635,02
Altınyunus Çeşme75,40-2,5850,92
Anadolu Efes22,50-3,60-2,93
Anadolu Grubu Holding23,70-12,48-9,92
Anadolu Hayat Emek.11,443,1631,95
Anadolu Isuzu19,30-7,127,22
Anadolu Sigorta7,22-7,67-4,37
Anel Elektrik5,9013,4686,12
Arçelik34,76-0,6314,34
ARD Bilişim Teknolojileri49,80-9,453,58
Arena Bilgisayar52,35-2,8852,18
Armada Bilgisayar54,85-6,7211,76
Arsan Tekstil10,958,0950,21
Arzum Ev Aletleri21,80-7,39-11,45
Aselsan14,85-9,29-18,63
Ata GMYO5,39-9,11-2,18
Atakule GMYO3,06-13,3121,43
Atlantis Yatırım Holding4,90-7,02-11,87
Atlas Yat. Ort.1,39-8,55-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,34-3,011,77
Avrasya GMYO3,222,8822,93
Avrasya Petrol ve Tur.3,19-5,90-0,31
Avrupa Yatırım Holding8,753,6745,83
Ayen Enerji8,035,3848,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,70-7,143,08
Aygaz15,12-4,613,21
Bagfaş22,92-7,2814,60
Bak Ambalaj22,62-9,3011,98
Balatacılar Balatacılık7,54-9,92-8,50
Bantaş Ambalaj4,39-6,60-6,40
Banvit52,75-3,561,44
Baştaş Başkent Çimento14,080,72-18,94
Batı Çimento14,25-15,18202,55
Batısöke Çimento3,62-9,2748,36
Bayrak Taban Sanayi10,01-11,18-5,66
Bera Holding21,62-5,016,61
Berkosan Yalıtım11,22-4,1025,78
Beşiktaş Futbol Yat.6,9317,6671,53
Beyaz Filo11,80-9,6515,91
Bilici Yatırım14,2613,17114,76
Bim Mağazalar72,000,00-2,09
Birko Mensucat1,3522,7321,62
Birlik Mensucat3,062,00-11,56
Bizim Mağazaları13,70-8,12-10,81
Borusan Mannesmann28,04-9,310,86
Borusan Yat. Paz.418,30-5,64-8,45
Bosch Fren Sistemleri1.078,00-4,89-12,99
Bossa23,88-7,4433,78
Brisa27,36-4,0737,21
Burçelik23,12-6,099,99
Burçelik Vana29,96-11,67-39,67
Bursa Çimento3,83-4,96-23,06
Carrefoursa53,00-11,52-26,18
Casa Emtia Petrol133,30-5,2625,75
Ceo Event Medya5,61-10,24-12,75
Coca Cola İçecek70,05-5,407,58
Cosmos Yat. Holding11,501,7742,68
Credıtwest Faktorıng4,95-3,88-15,67
Çelebi299,70-0,7664,20
Çelik Halat7,49-8,44-17,67
Çemaş Döküm1,32-12,58-22,47
Çemtaş15,43-2,16-2,96
Çimbeton278,80-7,68-5,97
Çimentaş38,06-4,855,25
Çimsa20,84-4,8417,08
Çuhadaroğlu Metal6,75-8,54-12,68
Dagi Giyim2,45-10,91-28,08
Dagi Yatırım Holding13,74-7,166,51
Dardanel32,26-2,83-3,70
Datagate Bilgisayar15,00-4,15-6,89
Demısaş Döküm7,26-8,569,83
Denge Holding7,406,4735,04
Deniz GMYO4,89-11,5742,98
Derimod11,88-4,2721,97
Derlüks Yatırım Holding7,96-8,72-9,75
Desa Deri11,85-8,1421,66
Despec Bilgisayar11,91-5,33-8,81
Deva Holding30,442,1526,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,45-7,1933,18
Diriteks Diriliş Tekstil5,82-13,1356,03
Ditaş Doğan15,37-5,0617,97
DO-CO648,605,982,95
Doğan Burda18,15-0,27-19,12
Doğan Holding3,24-2,415,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-14,099,92
Doğusan5,668,4329,22
Doğuş GMYO13,2910,0262,67
Doğuş Otomotiv28,76-10,120,07
Döktaş Dökümcülük33,00-9,987,77
Duran Doğan Basım11,55-9,9110,10
Dyo Boya13,30-12,2117,08
Eczacıbaşı İlaç6,47-7,17-13,27
Eczacıbaşı Yatırım52,70-3,2189,98
Edip Gayrimenkul3,59-3,498,13
Ege Endüstri1.577,40-5,10-5,25
Ege Gübre201,70-7,3538,91
Ege Profil32,26-10,39-15,64
Ege Seramik13,511,1231,29
Egeplast35,444,486,43
Ekiz Kimya6,98-0,29-2,10
Emek Elektrik2,55-10,53-10,69
Eminiş Ambalaj22,84-11,95-38,00
Emlak Konut GMYO1,85-11,90-13,55
Enerjisa Enerji10,86-8,89-13,19
Enka İnşaat7,78-0,775,56
Erbosan61,15-4,6849,15
Ereğli Demir Çelik13,80-4,015,05
Ersu Gıda4,82-4,17-2,43
Escort Teknoloji6,66-7,881,37
Esenboğa Elektrik39,88-2,73109,56
Etiler Gıda5,75-2,5444,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,5810,6318,96
Euro Trend Yat. Ort.4,231,2017,50
Euro Yat. Ort.4,48-7,63-0,67
Euro Yatırım Holding3,86-3,2635,92
Fade Gıda18,0018,03190,79
Fenerbahçe Futbol27,36-5,13-7,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,43-12,28-14,76
F-M İzmit Piston148,40-2,9321,05
Fonet Bilgi Teknolojileri14,58-5,8111,90
Ford Otosan190,70-13,8756,13
Formet Celik Kapi Sanayi3,09-7,21-34,95
Frigo Pak Gıda31,501,6150,14
Galatasaray Sportif3,71-20,22-8,40
Garanti Bankası6,88-22,35-33,65
Garanti Faktoring14,57-3,6430,91
Garanti Yat. Ort.2,91-7,62-9,91
Gedik Y. Men. Değ.21,10-11,2067,46
Gediz Ambalaj34,80-10,8629,85
Gentaş5,32-6,67-10,44
Gersan Elektrik6,62-2,657,82
Global Men. Değ.8,01-1,4833,28
Global Yat. Holding6,291,1334,40
Good-Year7,68-8,13-8,13
Göltaş Çimento58,45-7,5941,66
Gözde Girişim7,33-9,62-8,15
GSD Denizcilik6,566,6730,16
GSD Holding2,03-9,78-19,12
Gübre Fabrik.73,55-4,97-14,53
Güler Yat. Holding9,990,10-8,10
Halk GMYO3,18-5,36-0,93
Hatay Tekstil19,50-9,8139,78
Hedef Girişim4,766,4938,92
Hektaş31,063,8862,87
HUB Girişim16,63-8,48-8,63
Hürriyet Gzt.1,84-9,80-12,38
ICBC Turkey Bank6,130,66-5,69
İdealist Danışmanlık84,9511,70531,13
İdealist GMYO9,52-13,3040,00
İhlas Ev Aletleri1,47-7,55-21,81
İhlas Gayrimenkul1,04-4,59-16,80
İhlas Gazetecilik3,156,78-22,41
İhlas Holding0,76-9,52-32,30
İhlas Yayın Holding0,89-2,20-21,93
İndeks Bilgisayar28,92-2,0351,18
Info Yatırım7,308,4713,18
İntema49,828,3024,86
Inveo Yatırım Holding127,00-8,90187,20
İpek Doğal Enerji11,56-7,30-11,62
İskenderun Demir Çelik10,99-0,3621,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Yatırımcı rehberi (8) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:18:16. #1.14#
title