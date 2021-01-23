Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)
23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:05
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,78
|2,77
|0,52
|Acıpayam Selüloz
|22,40
|20,43
|30,84
|Adel Kalemcilik
|28,10
|4,46
|-17,92
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|4,10
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,43
|4,83
|6,26
|Ak Enerji
|2,31
|1,32
|4,52
|Akbank
|6,72
|-2,75
|-3,03
|Akçansa
|19,70
|8,24
|19,11
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,39
|2,86
|4,26
|Akfen GMYO
|4,74
|-5,77
|-2,47
|Akın Tekstil
|51,85
|40,14
|63,26
|Akiş GMYO
|3,61
|2,56
|2,27
|Akmerkez GMYO
|67,90
|7,95
|5,45
|Aksa
|14,58
|3,04
|-0,07
|Aksa Enerji
|9,32
|12,70
|25,27
|Aksigorta
|9,95
|5,29
|6,99
|Aksu Enerji
|15,16
|6,54
|7,37
|Alarko Carrıer
|474,10
|-11,98
|29,93
|Alarko GMYO
|26,16
|4,72
|0,00
|Alarko Holding
|10,61
|1,24
|22,80
|Albaraka Türk
|2,12
|7,61
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,30
|9,57
|8,90
|Alkim Kağıt
|17,82
|20,81
|31,53
|Alkim Kimya
|19,84
|20,46
|36,48
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,88
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|91,45
|37,73
|83,05
|Anadolu Efes
|27,02
|1,20
|16,57
|Anadolu Grubu Holding
|29,98
|8,00
|13,47
|Anadolu Hayat Emek.
|10,68
|0,75
|23,18
|Anadolu Isuzu
|21,62
|8,48
|20,11
|Anadolu Sigorta
|8,45
|6,96
|11,92
|Anel Elektrik
|3,11
|3,67
|-1,89
|Arçelik
|35,40
|7,01
|16,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,10
|-0,18
|16,68
|Arena Bilgisayar
|57,10
|20,06
|65,99
|Armada Bilgisayar
|69,70
|10,46
|42,01
|Arsan Tekstil
|8,45
|13,27
|15,91
|Artı Yatırım Holding
|8,60
|-9,57
|48,28
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|0,36
|-9,02
|Aselsan
|18,39
|1,16
|0,77
|Ata GMYO
|5,96
|-0,83
|8,17
|Atakule GMYO
|4,69
|60,07
|86,11
|Atlantis Yatırım Holding
|9,70
|7,78
|74,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,94
|8,99
|10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,24
|-3,34
|1,21
|Avrasya GMYO
|4,12
|11,35
|1,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|4,72
|4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|7,13
|0,99
|18,83
|Ayen Enerji
|5,74
|5,51
|6,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,11
|4,03
|-2,11
|Aygaz
|18,56
|26,09
|26,69
|Bagfaş
|30,06
|21,60
|50,30
|Bak Ambalaj
|22,30
|5,69
|10,40
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|-2,16
|-6,55
|Bantaş Ambalaj
|5,15
|10,99
|9,81
|Banvit
|54,00
|5,16
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|16,30
|-14,21
|-6,16
|Batı Çimento
|7,07
|23,60
|50,11
|Batısöke Çimento
|2,72
|11,48
|11,48
|Bayrak Taban Sanayi
|10,40
|-0,57
|-1,98
|Bera Holding
|21,10
|0,57
|4,04
|Berkosan Yalıtım
|10,45
|14,71
|17,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,19
|0,72
|3,71
|Beyaz Filo
|13,21
|25,09
|29,76
|Bilici Yatırım
|7,34
|7,31
|10,54
|Bim Mağazalar
|74,05
|-0,40
|0,70
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,84
|-6,58
|-17,92
|Bizim Mağazaları
|16,01
|4,98
|4,23
|Borusan Mannesmann
|34,20
|-3,66
|23,02
|Borusan Yat. Paz.
|514,90
|2,16
|12,69
|Bosch Fren Sistemleri
|1.265,30
|-4,14
|2,13
|Bossa
|23,30
|23,54
|30,53
|Brisa
|26,96
|18,04
|35,21
|Burçelik
|25,34
|-3,72
|20,55
|Burçelik Vana
|51,20
|-6,23
|3,10
|Bursa Çimento
|11,97
|1,70
|-0,58
|Carrefoursa
|69,95
|-4,37
|-2,58
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|4,32
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,10
|6,93
|10,42
|Coca Cola İçecek
|82,15
|10,27
|24,85
|Cosmos Yat. Holding
|14,97
|17,78
|85,73
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|1,10
|-6,30
|Çelebi
|172,50
|-3,63
|-5,49
|Çelik Halat
|21,16
|5,80
|-1,21
|Çemaş Döküm
|2,25
|4,65
|4,65
|Çemtaş
|17,18
|7,51
|8,04
|Çimbeton
|410,30
|-16,84
|38,38
|Çimentaş
|50,80
|-14,62
|40,49
|Çimsa
|22,50
|19,05
|26,40
|Çuhadaroğlu Metal
|8,25
|0,73
|6,73
|Dagi Giyim
|8,36
|0,84
|3,59
|Dagi Yatırım Holding
|14,36
|-1,64
|11,32
|Dardanel
|32,30
|6,95
|-3,58
|Datagate Bilgisayar
|18,64
|15,49
|15,70
|Demısaş Döküm
|7,18
|14,51
|8,62
|Denge Holding
|6,08
|-11,24
|10,95
|Deniz GMYO
|4,54
|10,46
|32,75
|Derimod
|11,23
|5,94
|15,30
|Derlüks Deri
|9,41
|-0,53
|6,69
|Desa Deri
|10,63
|5,67
|9,14
|Despec Bilgisayar
|14,26
|12,46
|9,19
|Deva Holding
|26,26
|3,39
|8,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,58
|21,03
|25,16
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,74
|11,53
|27,08
|Ditaş Doğan
|39,46
|18,64
|20,75
|DO-CO
|541,60
|-5,81
|-14,03
|Doğan Burda
|22,10
|-2,81
|-1,52
|Doğan Holding
|3,82
|10,40
|24,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,97
|19,28
|27,53
|Doğusan
|5,06
|4,33
|15,53
|Doğuş GMYO
|9,77
|9,28
|19,58
|Doğuş Otomotiv
|32,50
|6,07
|13,08
|Döktaş Dökümcülük
|37,84
|19,52
|23,58
|Duran Doğan Basım
|11,00
|0,92
|4,86
|Dyo Boya
|13,55
|13,48
|19,28
|Eczacıbaşı İlaç
|7,74
|3,75
|3,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,52
|5,10
|35,26
|Edip Gayrimenkul
|3,32
|2,47
|0,00
|Ege Endüstri
|1.749,40
|-4,33
|1,28
|Ege Gübre
|232,20
|2,83
|59,92
|Ege Profil
|41,00
|7,11
|7,22
|Ege Seramik
|13,07
|-0,98
|27,02
|Egeplast
|39,00
|14,71
|17,12
|Ekiz Kimya
|7,85
|11,19
|10,10
|Emek Elektrik
|5,03
|-4,19
|-15,03
|Eminiş Ambalaj
|41,64
|-16,72
|13,03
|Emlak Konut GMYO
|2,49
|1,63
|16,36
|Enerjisa Enerji
|12,47
|0,40
|-0,32
|Enka İnşaat
|8,15
|-0,61
|10,58
|Erbosan
|48,76
|8,89
|18,93
|Ereğli Demir Çelik
|14,85
|-2,24
|-0,54
|Ersu Gıda
|5,24
|2,75
|6,07
|Escort Teknoloji
|7,21
|10,92
|9,74
|Esenboğa Elektrik
|24,42
|7,01
|28,32
|Etiler Gıda
|4,32
|-0,92
|8,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,78
|-4,79
|-1,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,87
|8,10
|7,50
|Euro Yat. Ort.
|4,96
|3,12
|9,98
|Euro Yatırım Holding
|3,58
|0,00
|26,06
|Fade Gıda
|6,46
|4,87
|4,36
|Fenerbahçe Futbol
|38,44
|-8,26
|30,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,69
|4,04
|5,02
|F-M İzmit Piston
|195,90
|13,17
|57,60
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,71
|3,25
|-2,46
|Ford Otosan
|158,70
|4,89
|25,95
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|-6,12
|-3,16
|Frigo Pak Gıda
|24,30
|10,56
|15,82
|Galatasaray Sportif
|3,86
|-0,77
|-4,69
|Garanti Bankası
|9,76
|-2,59
|-5,88
|Garanti Faktoring
|11,91
|-6,07
|7,01
|Garanti Yat. Ort.
|3,53
|1,15
|9,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,54
|35,44
|39,21
|Gediz Ambalaj
|36,08
|12,68
|34,63
|Gentaş
|5,57
|-1,94
|-6,23
|Gersan Elektrik
|7,68
|18,89
|25,08
|Global Men. Değ.
|7,15
|16,45
|18,97
|Global Yat. Holding
|5,47
|6,42
|16,88
|Good-Year
|8,91
|4,09
|6,58
|Göltaş Çimento
|47,60
|18,70
|15,37
|Gözde Girişim
|7,01
|-0,99
|-12,16
|GSD Denizcilik
|5,56
|5,50
|10,32
|GSD Holding
|2,48
|3,33
|-1,20
|Gübre Fabrik.
|66,75
|-0,82
|-22,43
|Güler Yat. Holding
|9,90
|-6,52
|-8,92
|Halk GMYO
|4,24
|25,07
|32,09
|Hatay Tekstil
|22,32
|39,59
|60,00
|Hedef Girişim
|4,01
|13,60
|17,03
|Hektaş
|27,42
|0,07
|43,79
|HUB Girişim
|18,92
|3,05
|3,96
|Hürriyet Gzt.
|2,54
|9,01
|20,95
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|-1,34
|2,15
|İdealist Danışmanlık
|14,70
|8,89
|9,21
|İdealist GMYO
|8,60
|5,52
|26,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,92
|3,78
|2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|7,25
|18,40
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|1,53
|-2,22
|İhlas Holding
|1,26
|0,00
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-0,86
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,36
|2,31
|6,43
|Info Yatırım
|7,39
|19,19
|14,57
|İntema
|69,50
|39,00
|74,19
|Inveo Yatırım Holding
|121,70
|56,23
|175,21
|İpek Doğal Enerji
|13,42
|0,30
|2,60
|İskenderun Demir Çelik
|11,22
|6,76
|10,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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