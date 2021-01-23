Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)
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Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:05
Son dakika! Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,782,770,52
Acıpayam Selüloz22,4020,4330,84
Adel Kalemcilik28,104,46-17,92
Adese Alışveriş Ticaret2,794,10-0,36
Afyon Çimento5,434,836,26
Ak Enerji2,311,324,52
Akbank6,72-2,75-3,03
Akçansa19,708,2419,11
Akdeniz Yatırım Hold.5,392,864,26
Akfen GMYO4,74-5,77-2,47
Akın Tekstil51,8540,1463,26
Akiş GMYO3,612,562,27
Akmerkez GMYO67,907,955,45
Aksa14,583,04-0,07
Aksa Enerji9,3212,7025,27
Aksigorta9,955,296,99
Aksu Enerji15,166,547,37
Alarko Carrıer474,10-11,9829,93
Alarko GMYO26,164,720,00
Alarko Holding10,611,2422,80
Albaraka Türk2,127,619,28
Alcatel Lucent Teletaş32,309,578,90
Alkim Kağıt17,8220,8131,53
Alkim Kimya19,8420,4636,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,884,11
Altınyunus Çeşme91,4537,7383,05
Anadolu Efes27,021,2016,57
Anadolu Grubu Holding29,988,0013,47
Anadolu Hayat Emek.10,680,7523,18
Anadolu Isuzu21,628,4820,11
Anadolu Sigorta8,456,9611,92
Anel Elektrik3,113,67-1,89
Arçelik35,407,0116,45
ARD Bilişim Teknolojileri56,10-0,1816,68
Arena Bilgisayar57,1020,0665,99
Armada Bilgisayar69,7010,4642,01
Arsan Tekstil8,4513,2715,91
Artı Yatırım Holding8,60-9,5748,28
Arzum Ev Aletleri22,400,36-9,02
Aselsan18,391,160,77
Ata GMYO5,96-0,838,17
Atakule GMYO4,6960,0786,11
Atlantis Yatırım Holding9,707,7874,46
Atlas Yat. Ort.1,948,9910,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,24-3,341,21
Avrasya GMYO4,1211,351,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,334,724,06
Avrupa Yatırım Holding7,130,9918,83
Ayen Enerji5,745,516,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,114,03-2,11
Aygaz18,5626,0926,69
Bagfaş30,0621,6050,30
Bak Ambalaj22,305,6910,40
Balatacılar Balatacılık7,70-2,16-6,55
Bantaş Ambalaj5,1510,999,81
Banvit54,005,163,85
Baştaş Başkent Çimento16,30-14,21-6,16
Batı Çimento7,0723,6050,11
Batısöke Çimento2,7211,4811,48
Bayrak Taban Sanayi10,40-0,57-1,98
Bera Holding21,100,574,04
Berkosan Yalıtım10,4514,7117,15
Beşiktaş Futbol Yat.4,190,723,71
Beyaz Filo13,2125,0929,76
Bilici Yatırım7,347,3110,54
Bim Mağazalar74,05-0,400,70
Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat2,84-6,58-17,92
Bizim Mağazaları16,014,984,23
Borusan Mannesmann34,20-3,6623,02
Borusan Yat. Paz.514,902,1612,69
Bosch Fren Sistemleri1.265,30-4,142,13
Bossa23,3023,5430,53
Brisa26,9618,0435,21
Burçelik25,34-3,7220,55
Burçelik Vana51,20-6,233,10
Bursa Çimento11,971,70-0,58
Carrefoursa69,95-4,37-2,58
Casa Emtia Petrol145,004,3236,79
Ceo Event Medya7,106,9310,42
Coca Cola İçecek82,1510,2724,85
Cosmos Yat. Holding14,9717,7885,73
Credıtwest Faktorıng5,501,10-6,30
Çelebi172,50-3,63-5,49
Çelik Halat21,165,80-1,21
Çemaş Döküm2,254,654,65
Çemtaş17,187,518,04
Çimbeton410,30-16,8438,38
Çimentaş50,80-14,6240,49
Çimsa22,5019,0526,40
Çuhadaroğlu Metal8,250,736,73
Dagi Giyim8,360,843,59
Dagi Yatırım Holding14,36-1,6411,32
Dardanel32,306,95-3,58
Datagate Bilgisayar18,6415,4915,70
Demısaş Döküm7,1814,518,62
Denge Holding6,08-11,2410,95
Deniz GMYO4,5410,4632,75
Derimod11,235,9415,30
Derlüks Deri9,41-0,536,69
Desa Deri10,635,679,14
Despec Bilgisayar14,2612,469,19
Deva Holding26,263,398,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,5821,0325,16
Diriteks Diriliş Tekstil4,7411,5327,08
Ditaş Doğan39,4618,6420,75
DO-CO541,60-5,81-14,03
Doğan Burda22,10-2,81-1,52
Doğan Holding3,8210,4024,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,9719,2827,53
Doğusan5,064,3315,53
Doğuş GMYO9,779,2819,58
Doğuş Otomotiv32,506,0713,08
Döktaş Dökümcülük37,8419,5223,58
Duran Doğan Basım11,000,924,86
Dyo Boya13,5513,4819,28
Eczacıbaşı İlaç7,743,753,75
Eczacıbaşı Yatırım37,525,1035,26
Edip Gayrimenkul3,322,470,00
Ege Endüstri1.749,40-4,331,28
Ege Gübre232,202,8359,92
Ege Profil41,007,117,22
Ege Seramik13,07-0,9827,02
Egeplast39,0014,7117,12
Ekiz Kimya7,8511,1910,10
Emek Elektrik5,03-4,19-15,03
Eminiş Ambalaj41,64-16,7213,03
Emlak Konut GMYO2,491,6316,36
Enerjisa Enerji12,470,40-0,32
Enka İnşaat8,15-0,6110,58
Erbosan48,768,8918,93
Ereğli Demir Çelik14,85-2,24-0,54
Ersu Gıda5,242,756,07
Escort Teknoloji7,2110,929,74
Esenboğa Elektrik24,427,0128,32
Etiler Gıda4,32-0,928,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,78-4,79-1,82
Euro Trend Yat. Ort.3,878,107,50
Euro Yat. Ort.4,963,129,98
Euro Yatırım Holding3,580,0026,06
Fade Gıda6,464,874,36
Fenerbahçe Futbol38,44-8,2630,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,694,045,02
F-M İzmit Piston195,9013,1757,60
Fonet Bilgi Teknolojileri12,713,25-2,46
Ford Otosan158,704,8925,95
Formet Çelik Kapı4,60-6,12-3,16
Frigo Pak Gıda24,3010,5615,82
Galatasaray Sportif3,86-0,77-4,69
Garanti Bankası9,76-2,59-5,88
Garanti Faktoring11,91-6,077,01
Garanti Yat. Ort.3,531,159,29
Gedik Y. Men. Değ.17,5435,4439,21
Gediz Ambalaj36,0812,6834,63
Gentaş5,57-1,94-6,23
Gersan Elektrik7,6818,8925,08
Global Men. Değ.7,1516,4518,97
Global Yat. Holding5,476,4216,88
Good-Year8,914,096,58
Göltaş Çimento47,6018,7015,37
Gözde Girişim7,01-0,99-12,16
GSD Denizcilik5,565,5010,32
GSD Holding2,483,33-1,20
Gübre Fabrik.66,75-0,82-22,43
Güler Yat. Holding9,90-6,52-8,92
Halk GMYO4,2425,0732,09
Hatay Tekstil22,3239,5960,00
Hedef Girişim4,0113,6017,03
Hektaş27,420,0743,79
HUB Girişim18,923,053,96
Hürriyet Gzt.2,549,0120,95
ICBC Turkey Bank6,64-1,342,15
İdealist Danışmanlık14,708,899,21
İdealist GMYO8,605,5226,47
İhlas Ev Aletleri1,923,782,13
İhlas Gayrimenkul1,487,2518,40
İhlas Gazetecilik3,971,53-2,22
İhlas Holding1,260,001,61
İhlas Yayın Holding1,15-0,860,88
İndeks Bilgisayar20,362,316,43
Info Yatırım7,3919,1914,57
İntema69,5039,0074,19
Inveo Yatırım Holding121,7056,23175,21
İpek Doğal Enerji13,420,302,60
İskenderun Demir Çelik11,226,7610,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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