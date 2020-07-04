Son dakika... Yatırımcı rehberi (8)

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Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
04.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:06
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,98
|6,42
|113,98
|Acıpayam Selüloz
|9,76
|7,25
|54,56
|Adel Kalemcilik
|15,63
|13,34
|-0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,09
|18,08
|46,33
|Afyon Çimento
|3,81
|24,10
|67,23
|Ak Enerji
|1,76
|20,55
|61,47
|Akbank
|5,90
|0,17
|-27,25
|Akçansa
|12,78
|1,43
|31,83
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,96
|11,70
|40,28
|Akfen GMYO
|4,16
|16,85
|2,72
|Akın Tekstil
|13,69
|4,98
|-0,73
|Akiş GMYO
|3,42
|10,83
|9,18
|Akmerkez GMYO
|36,14
|20,47
|61,30
|Aksa
|7,40
|3,35
|5,66
|Aksa Enerji
|5,60
|12,00
|47,37
|Aksigorta
|7,32
|10,57
|35,11
|Aksu Enerji
|11,41
|-0,17
|-23,27
|Alarko Carrıer
|74,75
|0,61
|24,58
|Alarko GMYO
|15,75
|8,62
|3,74
|Alarko Holding
|5,59
|0,72
|-6,05
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.234,10
|0,06
|1,08
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.168,90
|0,06
|1,13
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.183,40
|0,06
|1,13
|Albaraka Türk
|1,83
|13,66
|19,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,33
|2,38
|60,55
|Alkim Kağıt
|12,00
|7,14
|121,41
|Alkim Kimya
|13,38
|0,53
|115,74
|Altınyağ
|1,29
|-3,01
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|41,00
|12,27
|310,41
|Anadolu Cam
|4,90
|5,15
|14,91
|Anadolu Efes
|21,34
|1,33
|-7,54
|Anadolu Grubu Holding
|19,97
|0,81
|13,53
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|4,79
|25,72
|Anadolu Isuzu
|14,41
|9,00
|18,41
|Anadolu Sigorta
|6,36
|3,08
|53,12
|Anel Elektrik
|4,65
|4,49
|44,86
|Arçelik
|18,93
|2,88
|-9,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,16
|11,05
|Arena Bilgisayar
|15,09
|7,63
|107,14
|Armada Bilgisayar
|23,92
|2,05
|45,94
|Arsan Tekstil
|5,25
|5,00
|46,65
|Artı Yatırım Holding
|2,29
|4,09
|182,72
|Aselsan
|32,26
|2,61
|54,06
|Ata GMYO
|3,89
|8,06
|-14,13
|Atakule GMYO
|2,29
|15,08
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|3,09
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|19,73
|22,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,61
|1,46
|8,98
|Avrasya GMYO
|2,34
|12,50
|54,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,12
|9,84
|16,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,70
|1,44
|12,66
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|10,76
|13,64
|Ayen Enerji
|6,27
|17,64
|80,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,10
|31,83
|87,21
|Aygaz
|12,17
|6,47
|0,20
|Bagfaş
|17,67
|4,56
|5,05
|Bak Ambalaj
|9,97
|10,78
|35,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|0,93
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|4,30
|11,11
|70,63
|Banvit
|25,28
|4,29
|36,13
|Baştaş Başkent Çimento
|4,35
|3,57
|67,95
|Batı Çimento
|3,59
|10,46
|8,46
|Batısöke Çimento
|1,69
|18,18
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|7,69
|-9,32
|Bera Holding
|4,59
|9,29
|19,22
|Berkosan Yalıtım
|4,60
|13,30
|67,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,26
|30,40
|33,06
|Beyaz Filo
|3,93
|2,08
|25,57
|Bilici Yatırım
|8,07
|4,75
|87,69
|Bim Mağazalar
|67,25
|-3,65
|45,53
|Birko Mensucat
|0,50
|6,38
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,89
|21,15
|65,79
|Bizim Mağazaları
|20,66
|7,05
|84,96
|Bomonti Elektrik
|6,25
|35,87
|388,28
|Borusan Mannesmann
|11,94
|6,80
|4,28
|Borusan Yat. Paz.
|70,00
|2,34
|16,83
|Bosch Fren Sistemleri
|308,00
|1,48
|7,03
|Bossa
|10,53
|3,03
|30,65
|Brisa
|13,01
|6,29
|38,71
|Burçelik
|10,53
|20,90
|81,24
|Burçelik Vana
|24,98
|35,69
|157,26
|Bursa Çimento
|4,66
|11,75
|16,40
|Carrefoursa
|7,63
|6,86
|62,00
|Casa Emtia Petrol
|22,14
|-1,16
|135,78
|Ceo Event Medya
|4,41
|23,53
|20,42
|Coca Cola İçecek
|44,38
|3,50
|17,22
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-2,64
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,16
|4,26
|44,44
|Çelebi
|76,60
|-2,30
|-24,98
|Çelik Halat
|11,07
|7,48
|70,31
|Çemaş Döküm
|1,69
|19,01
|34,82
|Çemtaş
|8,75
|7,63
|7,64
|Çimbeton
|63,40
|6,11
|53,66
|Çimentaş
|25,00
|7,76
|66,67
|Çimsa
|10,25
|5,67
|12,89
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|11,46
|21,94
|Dagi Giyim
|5,90
|-11,68
|136,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,39
|-7,28
|226,99
|Dardanel
|11,61
|-2,76
|206,33
|Datagate Bilgisayar
|9,88
|9,41
|26,50
|Demısaş Döküm
|5,31
|33,08
|52,59
|Denge Holding
|1,57
|12,14
|14,60
|Deniz GMYO
|5,74
|13,44
|13,66
|Denizli Cam
|8,24
|4,04
|-1,20
|Derimod
|7,60
|11,93
|6,44
|Derlüks Deri
|7,03
|5,40
|73,76
|Desa Deri
|5,35
|11,23
|17,84
|Despec Bilgisayar
|8,16
|3,29
|92,45
|Deva Holding
|19,85
|4,20
|122,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|0,00
|62,82
|Ditaş Doğan
|18,89
|13,25
|98,53
|DO-CO
|342,40
|-3,93
|-39,29
|Doğan Burda
|14,60
|13,71
|140,53
|Doğan Holding
|2,18
|9,00
|21,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,81
|12,40
|70,30
|Doğusan
|3,39
|37,25
|62,98
|Doğuş GMYO
|6,14
|4,60
|35,54
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|-6,77
|57,56
|Döktaş Dökümcülük
|25,30
|2,10
|-20,05
|Duran Doğan Basım
|16,90
|0,90
|20,37
|Dyo Boya
|6,59
|8,39
|34,49
|Eczacıbaşı İlaç
|6,42
|4,39
|75,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,49
|4,31
|60,81
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|12,04
|74,10
|Ege Endüstri
|637,20
|3,48
|13,27
|Ege Gübre
|86,20
|1,17
|73,09
|Ege Profil
|14,90
|1,36
|24,48
|Ege Seramik
|5,38
|7,60
|46,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,33
|-8,28
|315,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,17
|-10,00
|200,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,83
|-9,78
|315,00
|Egeplast
|16,40
|0,86
|31,20
|Ekiz Kimya
|9,97
|-4,32
|1534,43
|Emek Elektrik
|2,98
|12,45
|87,42
|Eminiş Ambalaj
|3,90
|-1,27
|156,58
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|7,94
|39,73
|Enerjisa Enerji
|8,62
|3,73
|27,97
|Enka İnşaat
|6,22
|1,14
|11,43
|Erbosan
|22,04
|2,42
|-11,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|0,59
|-5,64
|Ersu Gıda
|4,74
|6,28
|128,99
|Escort Teknoloji
|4,10
|11,11
|194,96
|Etiler Gıda
|2,80
|1,82
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,22
|14,43
|38,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,07
|27,78
|73,39
|Euro Yat. Ort.
|1,85
|15,63
|64,34
|Euro Yatırım Holding
|1,97
|10,06
|31,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,60
|2,11
|-12,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,60
|13,02
|0,66
|F-M İzmit Piston
|52,00
|1,66
|9,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,46
|2,05
|36,02
|Ford Otosan
|72,55
|1,40
|9,73
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|-5,78
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|19,63
|8,39
|51,47
|Galatasaray Sportif
|2,93
|3,90
|44,33
|Garanti Bankası
|8,22
|0,00
|-26,21
|Garanti Faktoring
|5,46
|6,43
|41,09
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|9,00
|101,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,61
|2,78
|205,57
|Gedik Yatırım Holding
|23,90
|3,37
|210,79
|Gediz Ambalaj
|11,90
|6,06
|76,04
|Gentaş
|2,83
|8,85
|37,24
|Gersan Elektrik
|6,24
|10,05
|95,61
|Global Men. Değ.
|4,35
|-16,35
|131,38
|Global Yat. Holding
|4,17
|3,73
|-14,37
|Good-Year
|5,91
|11,51
|45,93
|Göltaş Çimento
|18,80
|8,55
|5,68
|Gözde Girişim
|4,98
|7,56
|-3,11
|GSD Denizcilik
|4,17
|0,72
|62,89
|GSD Holding
|2,17
|10,15
|45,64
|Gübre Fabrik.
|27,30
|3,80
|201,99
|Güler Yat. Holding
|13,10
|-3,61
|545,32
|Güneş Sigorta
|4,40
|2,33
|101,83
|Halk GMYO
|2,33
|7,61
|91,40
|Halk Sigorta
|3,75
|-3,35
|89,39
|Hatay Tekstil
|10,00
|9,05
|48,50
|Hedef Girişim
|3,13
|8,68
|19,92
|Hektaş
|14,43
|2,12
|79,93
|HUB Girişim
|20,94
|-0,66
|123,04
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|8,09
|28,95
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|2,18
|6,64
|İdealist Danışmanlık
|4,00
|20,48
|20,48
|İdealist GMYO
|4,47
|5,67
|46,08
|İhlas Ev Aletleri
|2,35
|10,33
|-24,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|5,00
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|-5,41
|-38,33
|İhlas Holding
|0,88
|4,76
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|4,31
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|11,23
|5,10
|19,73
|Info Yatırım
|4,90
|16,39
|0,77
|İntema
|13,16
|9,30
|42,12
|İpek Doğal Enerji
|13,78
|2,07
|78,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,44
|3,77
|-7,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Kaynak: AA