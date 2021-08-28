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Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0279731,42
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0363561,04
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0802850,82
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0217460,74
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0513030,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206270,54
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105590,36
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109310,34
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108080,33
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0242920,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0563221,54
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1055281,22
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0380651,10
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0101341,00
VEM Hisse Senedi EYF0,1086630,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0110872,29
AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0287951,46
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0353391,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0189361,28
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0383061,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0274441,16
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0394581,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0509990,90
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0723640,86
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0194790,77
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0350010,35
ZEM Para Piyasası EYF0,0305070,35
VEM Para Piyasası EYF0,0754080,35
HEM Para Piyasası EYF0,0275070,35
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260140,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,061858-1,26
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059341-1,24
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,100093-1,18
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113128-1,08
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,073439-1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054730-1,13
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010256-0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083273-1,12
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015939-0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,087843-0,48
VEM Birinci Değişken EYF0,052756-0,42
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032352-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032326-1,29
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009667-0,88
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,033067-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

NN Hay. Em. Altın EYF0,031357-1,48
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050679-1,48
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052287-1,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,049564-1,47
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055710-1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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