Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027973 1,42 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036356 1,04 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080285 0,82 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021746 0,74 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051303 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020627 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010559 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010931 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010808 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024292 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056322 1,54 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,105528 1,22 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038065 1,10 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010134 1,00 VEM Hisse Senedi EYF 0,108663 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011087 2,29 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,028795 1,46 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,035339 1,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018936 1,28 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038306 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027444 1,16 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039458 1,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050999 0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072364 0,86 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019479 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035001 0,35 ZEM Para Piyasası EYF 0,030507 0,35 VEM Para Piyasası EYF 0,075408 0,35 HEM Para Piyasası EYF 0,027507 0,35 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026014 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,061858 -1,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059341 -1,24 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,100093 -1,18 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113128 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073439 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054730 -1,13 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010256 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083273 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015939 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,087843 -0,48 VEM Birinci Değişken EYF 0,052756 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032352 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032326 -1,29 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009667 -0,88 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033067 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031357 -1,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050679 -1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052287 -1,47 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049564 -1,47 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055710 -1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt