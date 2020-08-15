Son dakika! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081482 6,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047111 6,19 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,123463 6,02 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036646 6,00 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108877 6,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018048 2,43 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015726 1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024267 6,06 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,01984 6,00 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025768 5,89 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027014 5,12 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028988 4,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018732 4,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096584 4,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,110096 3,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,157308 3,69 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021077 3,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044141 7,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030951 7,23 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028329 6,05 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019652 6,04 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026528 2,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067958 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069532 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024515 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064112 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068160 0,13 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043010 -1,11 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040808 -1,08 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010632 -0,98 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019649 -0,95 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074376 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Stand. EYF 0,048086 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029291 -0,56 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019905 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,018634 -0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019235 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013469 -0,78 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013129 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048889 -3,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044688 -3,63 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029900 -3,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049284 -3,60 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048651 -3,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA