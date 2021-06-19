Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Birikim Hes.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,965080 6,58 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 831,401128 3,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070329 1,26 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,914981 1,15 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,531197 1,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,720416 4,15 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,066553 2,69 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,046680 2,52 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016799 1,18 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,172633 0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104616 4,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 170,962972 2,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103680 1,87 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073769 1,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,138234 1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,941565 2,04 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,040912 1,95 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,031753 1,94 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,026632 1,91 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,136119 1,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,472241 1,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,377231 0,96 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,707203 0,82 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033680 0,54 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,020613 0,45 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,154542 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,138666 0,36 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,041317 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,043342 0,36 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,044058 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029945 -0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,162922 -5,67 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,105275 -5,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048577 -5,37 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,948961 -5,21 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,153169 -5,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,965419 -4,28 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,904272 -4,22 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,874410 -4,20 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,914751 -4,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085810 -3,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,628987 -4,63 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,291656 -1,82 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,028449 -1,45 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,128258 -1,40 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038091 -1,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,543882 -3,33 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,593548 -2,69 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,390282 -2,67 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,024216 -2,62 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066377 -2,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,990201 -4,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,738412 -3,11 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,725590 -2,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041434 -2,84 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,070472 -2,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor