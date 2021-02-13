Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0280250,45
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6018490,43
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1978630,41
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0286200,36
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8009590,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259593,94
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0421603,22
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0172462,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8520091,85
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9711861,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1507982,17
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1120972,01
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu139,2256971,89
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2132611,77
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,7392871,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4335031,65
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,2512911,38
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9784091,22
HSBC Portföy Değ. Fon145,9077741,18
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9675681,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9003342,26
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4978261,39
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1611380,74
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3668130,50
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0551290,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,8346481,22
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,4381630,96
QNB Finans Portföy Altın BYF36,7248380,70
Gedik Portföy Altın Fon0,8825620,50
HSBC Portföy Altın Fonu3,4939080,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0697710,33
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9530770,32
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0629080,31
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2065990,31
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0240510,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF672,369061-1,76
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,554337-1,03
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,086784-0,96
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,586582-0,95
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,064250-0,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)12,914529-2,17
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)116,365764-0,83
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,776845-0,78
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,520455-0,76
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,266975-0,44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,104748-1,00
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,164872-0,61
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,288013-0,57
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon0,997581-0,36
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,634469-0,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,791739-1,24
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,034074-1,10
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027024-0,98
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,252559-0,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,846621-0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Masaj İntihar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 11:59:32. #1.15#
title