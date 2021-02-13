Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)
13.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028025
|0,45
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,601849
|0,43
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,197863
|0,41
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028620
|0,36
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,800959
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025959
|3,94
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042160
|3,22
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,017246
|2,04
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,852009
|1,85
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,971186
|1,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,150798
|2,17
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,112097
|2,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|139,225697
|1,89
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,213261
|1,77
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,739287
|1,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,433503
|1,65
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,251291
|1,38
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,978409
|1,22
|HSBC Portföy Değ. Fon
|145,907774
|1,18
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,967568
|1,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,900334
|2,26
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,497826
|1,39
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,161138
|0,74
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,366813
|0,50
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055129
|0,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,834648
|1,22
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,438163
|0,96
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,724838
|0,70
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,882562
|0,50
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,493908
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,069771
|0,33
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,953077
|0,32
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062908
|0,31
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,206599
|0,31
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,024051
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|672,369061
|-1,76
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,554337
|-1,03
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,086784
|-0,96
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,586582
|-0,95
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064250
|-0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|12,914529
|-2,17
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|116,365764
|-0,83
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,776845
|-0,78
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,520455
|-0,76
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|20,266975
|-0,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,104748
|-1,00
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,164872
|-0,61
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,288013
|-0,57
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|0,997581
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,634469
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,791739
|-1,24
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,034074
|-1,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027024
|-0,98
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,252559
|-0,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,846621
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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