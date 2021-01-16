Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)
16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:03
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058935
|1,69
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,894499
|1,66
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,649717
|1,59
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,121125
|1,46
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,725118
|1,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010986
|6,20
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037741
|2,69
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,772571
|2,30
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042662
|1,87
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,401477
|1,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,045838
|5,82
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,930858
|4,64
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,442183
|3,90
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,085213
|3,87
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,137430
|3,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,463601
|3,92
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,608960
|3,39
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069608
|2,41
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077720
|2,05
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,185448
|1,93
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,722741
|3,61
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,704568
|3,05
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,065714
|2,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028138
|2,19
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,136475
|1,93
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,055831
|0,33
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|22,647236
|0,32
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062115
|0,31
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,636325
|0,31
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,928680
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591351
|-0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236554
|-0,21
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,839058
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,980609
|-3,44
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043164
|-1,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111538
|-2,62
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056448
|-2,59
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,516324
|-2,56
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,617862
|-0,33
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|6,864116
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,057815
|-2,18
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,902789
|-2,12
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,105239
|-2,05
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,773170
|-1,83
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,700428
|-1,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,196466
|-5,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,500951
|-3,61
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,578575
|-3,50
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,926900
|-2,65
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036135
|-2,20
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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