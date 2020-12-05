Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

05.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:03
Son Dakika | Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıKare Portföy Değişken (Döviz)...

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0790440,98
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0686380,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0411180,66
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0272950,62
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0469530,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0446822,41
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0020391,88
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0378001,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8553771,49
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5859910,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0238423,43
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,5867282,23
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,6585802,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,1728222,00
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3726191,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0393471,07
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5526161,06
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,5526191,00
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0225320,78
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.1,7156590,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4409911,28
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6568961,27
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2688641,20
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1806750,95
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8783800,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,7731661,09
Garanti Portföy Altın Fonu0,1284071,00
Ak Portföy Altın Fonu0,1033130,92
İş Portföy Altın Fonu0,0503360,91
TEB Portföy Altın Fonu0,1090900,89
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610250,29
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0352250,29
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8955610,29
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1703930,28
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6254010,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF743,369624-1,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835184-1,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236063-0,92
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,512559-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010115-1,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025310-0,48
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,204074-0,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085769-0,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,173888-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,129389-4,64
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101914-3,21
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051637-3,19
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,116729-2,40
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,307763-2,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,433216-1,99
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,025216-1,09
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,074311-0,76
HSBC Portföy Değ. Fon126,960056-0,75
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,025561-0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Global Md Portföy Katılım Fonu1,008582-0,65
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031674-0,39
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029439-0,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,330953-0,28
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,038750-0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF40,413038-0,28
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,669402-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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