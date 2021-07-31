Son dakika: Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika: Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,36 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,36 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

"Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ise 0,94'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,790288-1,36
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,992054-0,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,103313-0,76
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095241-0,42
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046273-0,40
Fiba Portföy Altın Fonu0,040639-0,34
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075357-0,30
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045518-0,28
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,061693-0,27
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,008365-0,25
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015992-0,94
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137145-0,28
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055449-0,26
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,25
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107378-0,25
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,048621-0,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017400-0,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,104251-0,22
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016326-0,22
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060006-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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