Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

12.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:22
Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,30 ile Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,30 ile Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF ise yüzde 5,17'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4979326,30
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0269136,18
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,9263775,48
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0412554,85
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6092564,58
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2605744,31
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0829054,22
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3833803,92
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0465983,85
HSBC Portföy Değ. Fon131,6649203,71
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0768985,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1277764,78
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0231723,71
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0857133,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0425873,47
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0191703,45
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0605633,30
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0478923,25
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0365363,14
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1543213,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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