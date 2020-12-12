Son dakika haberi... Yatırımcı rehberi (4)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,30 ile Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,30 ile Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF ise yüzde 5,17'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: