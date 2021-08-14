Son Dakika | Yatırımcı rehberi (4)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (4)

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,47 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,47 ile Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF ise yüzde 3,62'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,4227832,47
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1330102,45
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0493512,36
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1069542,33
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,9117832,07
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0339982,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4516861,97
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,6836311,89
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,5396941,83
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF46,6623501,82
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0222913,62
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0883112,16
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1464702,14
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0376262,10
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0631021,94
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0258671,93
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1670641,92
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1247511,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1551181,88
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0931691,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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