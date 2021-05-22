Son Dakika | Yatırımcı rehberi (4)
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Son Dakika | Yatırımcı rehberi (4)

Son Dakika | Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,68 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,68 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 3,85'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8818675,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0505975,60
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0429555,56
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0960235,33
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,8654294,97
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7721904,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0864794,85
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0435684,81
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)103,0792433,75
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9882663,74
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0721933,85
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0504803,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0175452,82
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0544092,76
NN Hay. Em. Altın EYF0,0327322,76
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0526892,76
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0514442,74
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0526012,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0539332,73
VEM Altın Katılım EYF0,0560342,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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