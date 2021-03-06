Son dakika! Yatırımcı rehberi (4)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,55 ile Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,55 ile Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: