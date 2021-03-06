Son dakika! Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika! Yatırımcı rehberi (4)

06.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:15
Son dakika! Yatırımcı rehberi (4)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,55 ile Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,55 ile Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,87'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1189219,55
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1537976,99
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1538536,95
Tacirler Portföy Değ. Fon4,9969456,20
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,0999916,01
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,3221235,34
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,0372215,26
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6137505,19
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2498985,16
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,8039355,15
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0646539,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1283494,29
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0413104,29
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0286994,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0493294,14
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0373334,10
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1874914,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0697244,03
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1508463,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1086973,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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