Son dakika... Yatırımcı rehberi (4) Son dakika haberi... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

"Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ise yüzde 5,21'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: