HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Yatırımcı rehberi (4)

Gelen son dakika haberine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,66'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Son Dakika: Yatırımcı rehberi (4)
20.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:04

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,66'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF ise yüzde 8,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007983 7,66
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078731 5,41
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 100,004186 5,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,058039 5,19
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088943 4,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071571 4,16
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,541733 3,93
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,139275 3,68
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027909 3,64
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037313 3,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019048 8,02
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037751 3,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085040 3,52
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027633 3,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019182 3,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025500 3,23
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020666 3,09
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080839 3,09
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021366 3,08
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,106992 3,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Ekonomi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi Ekonomi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek Ekonomi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Ekonomi
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Ekonomi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Milli Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yatırımcı rehberi (4) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 12:05:10. #1.15#
title