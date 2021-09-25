Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060746
|1,59
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107727
|1,49
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,06326
|1,41
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046915
|1,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062213
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024627
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020688
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066819
|1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,058611
|1,40
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,03112
|0,93
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,038144
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120862
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025399
|2,70
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,027486
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,01651
|1,96
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,085528
|1,63
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039853
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033352
|2,20
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016410
|0,84
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029938
|0,48
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033230
|0,47
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028349
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052962
|2,02
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053156
|1,88
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048381
|1,84
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055217
|1,83
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054874
|1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035482
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,080439
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026377
|0,34
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080221
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,075723
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028237
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081294
|-0,30
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021717
|-0,16
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047947
|-0,16
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057230
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010450
|-0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010832
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010983
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067511
|-1,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066056
|-1,44
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035433
|-1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,105030
|-1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060480
|-1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019038
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034358
|-0,78
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017551
|-0,69
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076111
|-0,68
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025900
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009565
|-1,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049412
|-0,87
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026606
|-0,69
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038311
|-0,68
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070302
|-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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