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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0607461,59
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1077271,49
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,063261,41
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0469151,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0622131,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0246270,75
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206880,55
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0668191,41
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0586111,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031120,93
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0381440,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1208620,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0253992,70
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0274862,02
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016511,96
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0855281,63
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0398531,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0333522,20
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0164100,84
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0299380,48
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0332300,47
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0283490,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0529622,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0531561,88
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0483811,84
VEM Altın Katılım EYF0,0552171,83
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0548741,82
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0354820,35
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0804390,34
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0263770,34
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0802210,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0757230,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,028237-0,37
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,081294-0,30
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021717-0,16
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047947-0,16
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057230-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010450-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010832-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010983-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067511-1,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,066056-1,44
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035433-1,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,105030-1,31
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,060480-1,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019038-0,92
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034358-0,78
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017551-0,69
VEM Dinamik Değişken EYF0,076111-0,68
HEM Dinamik Değişken EYF0,025900-0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009565-1,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049412-0,87
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026606-0,69
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038311-0,68
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070302-0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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