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Son dakika! Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları ise yüzde 0,26 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları ise yüzde 0,26 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,08 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 1,30 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,10352162187
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,11715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,5931625
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,0879475
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,22833745
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,14382216
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,9814113
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3436340
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-0,26257117140
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,37522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,08523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,3030129
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,021116744
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4429524
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5015015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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