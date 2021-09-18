Son dakika! Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,10, BES fonları ise yüzde 0,26 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen ise yüzde 1,08 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,34 ile para piyasası fonları iken, bu fonlar arasında da en çok yüzde 1,30 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: