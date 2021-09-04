Son dakika! Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika! Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,47, BES fonları ise yüzde 0,45 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,47, BES fonları ise yüzde 0,45 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen 1,66 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 0,21 ile borçlanma araçları fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4734931728
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6431301
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6678762
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6982765
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3738344
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,0214103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3335330
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,4525722334
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,21522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,50550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,6630300
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,821111074
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4829263
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1715132
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3315150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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